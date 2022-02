Kalender måndag 28 februari 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Acrinova, Aerowash, Africa Oil, Anoto, Arbona, Auriant Mining, Bodyflight, Braincool, Brighter, Candles Scandinavia, Dalsspira, Dicot, EWPG Holding, Eco Wave Power, Ecomb, Eyeonid, FX International, Finepart, Genesis IT,Genesis IT, Get Group, Heimstaden, Hilbert Group, Hodl Spac Europe, Inhalation Sciences, Kiliaro, Klimator, Latvian Forest, MBRS Group, Media and Games Invest, Micropos Medical, Mofast, New Nordic Healthbrands, Newton Nordic, Nischer Properties, Norse Impact, Opter, Pepins Group, Provide IT, Qlucore, Redsense Medical, S2Medical, Safe at Sea, Scout Gaming, Shortcut Media, Sociallite Us, Sydsvenska Hem, Tellusgruppen, Transferator, Wyld Networks, Zinzino



07:30 Maha Energy, 08:00 Norva24, 10:00 Thinc Jetty, 13:00 Tectona Capital



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: BW Offshore, Valuer



Efter börsstängning: HP Inc



Stämmor

09:00 Cereno Scientific (extra), 09:00 Sensor Alarm (extra), 10:00 Urb-it (extra), 15:00 Newton Nordic (extra)



Investerarmöte

09:30 Norva24 telefonkonferens

10:00 Media and Games Invest telefonkonferens

11:00 Pegroco telefonkonferens

13:00 Auriant Mining telefonkonferens

19:30 Prolight Diagnostics investerarmöte Digital Aktiekvällen



Handlas exklusive utdelning

Aros Bostadsutveckling för B-preferensaktien (utd 1,88 kr)



Corporate Actions

Agilit Holding premiärdag som noterat bolag på First North

Footway exklusive rätt N 1:8, 13,50 kronor per aktie

Stillfront exklusive rätt N 3:10, 17 kronor per aktie



Övriga händelser

Textilwirtschaft veckoförsäljning



MAKRO

00:50 Japan industriproduktion preliminär

00:50 Japan detaljhandelsförsäljning

01:30 Australien detaljhandelsförsäljning preliminär

06:00 Japan byggstarter av hus

06:30 Nederländerna detaljhandelsförsäljning

07:00 Estland PPI

07:00 Finland PPI

07:00 Finland BNP kvartal

08:00 Danmark BNP kvartal preliminär

08:00 Finland handelsbalans reviderad

08:00 Norge detaljhandelsförsäljning

08:00 Norge kredittillväxt

08:00 Sverige arbetskraftskostnader

08:00 Sverige detaljhandelsförsäljning

08:00 Sverige BNP kvartal

08:00 Sverige handelsbalans

08:00 Turkiet BNP kvartal

08:30 Schweiz detaljhandelsförsäljning

09:00 Schweiz BNP kvartal

09:00 Schweiz Kof-indikator

09:00 Spanien KPI preliminär

09:00 Österrike PPI

10:00 Polen BNP kvartal reviderad

10:30 Portugal KPI preliminär

11:00 Grekland detaljhandelsförsäljning

12:00 Irland detaljhandelsförsäljning

12:00 Lettland BNP kvartal reviderad

12:00 Lettland detaljhandelsförsäljning

12:00 Portugal BNP kvartal reviderad

12:00 Portugal detaljhandelsförsäljning

12:00 Sverige AF veckostatistik

12:30 ECB tal av Panetta

13:00 Indien BNP kvartal

13:00 Mexiko arbetslöshet

14:30 Kanada PPI

14:30 USA grossistlager preliminär

14:30 USA handelsbalans, endast varor

15:45 USA Chicago PMI

16:30 Federal Reserve tal av Bostic

16:30 USA dallas fed index