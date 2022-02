Kalender måndag 14 februari

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Eyeonid, Hemcheck, Hybricon Bus, Nitro Games



07:00 Ratos, 08:00 Momentum Software, 14:00 Invisio, 14:00 LKAB



Stämmor

11:00 Nosium (extra)



Investerarmöte

09:00 Ratos telefonkonferens

09:30 Momentum Software telefonkonferens

09:30 Nitro Games telefonkonferens

15:00 Millicom kapitalmarknadsdag



Corporate Actions

Chordate Medical sista dag för handel på Nordic SME före byte till First North

Chromogenics exklusive rätt N 4:3, 3 kronor per aktie

Purefun Group premiärdag som noterat bolag på First North



Övriga händelser

Textilwirtschaft veckoförsäljning



MAKRO

02:01 Irland PMI bygg

06:30 Sverige boprisindikator

07:30 Indien grossistpriser

08:00 Litauen KPI

08:30 Schweiz PPI

09:00 Tjeckien KPI

12:00 Sverige AF veckostatistik

13:00 Indien KPI

17:00 ECB tal av Lagarde

22:00 Sydkorea importpriser