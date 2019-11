JP Morgan köper obligationer för likviditet

USA:s största bank sett till tillgångar ger utdelningar till aktieägarna och köper tillbaka aktier för miljarder dollar varje år, vilket innebär att JP Morgan har mindre utrymme än en del av konkurrenterna att hålla mer riskfyllda tillgångar, skriver Financial Times.

“Den dramatiska förändringen, som inträffat i år, flaggades först av JP Morgan vid en investerarträff i februari”, skriver tidningen.

Finanschefen Marianne Lake uppgav då att “vi måste erkänna verkligheten av kapitalregimen som vi har”.

Annons

Annons

Storbanken har hittills i år minskat sin låneportfölj med 4 procent, motsvarande cirka 40 miljarder dollar. Medan banken har minskat inom bolån har den samtidigt minskat likviditeten och använt den för att köpa obligationer med längre löptid, där bostadsobligationer står för merparten av köpen.

Jeffery Harte vid Sandler O’Neill säger att JPMorgans ändrade strategi handlar om att de kan tjäna mer pengar på att sälja av lån än att köpa dem. Den närmaste konkurrenten, Bank of America, har mer utrymme enligt Federal Reserves kapitalregler att fortsätta öka sin portfölj med lån. Bank of America har ökat sina lån med 43 miljarder dollar hittills i år, främst inom bolån.

Skillnaden i strategi beror på Bank of Americas större utrymme under Feds stress-tester. JP Morgan skulle kunna öka risken i sin balansräkning om banken ville, men banken föredrar i stället stora utskiftningar till aktieägarna. Under det kommande året planerar banken utdelningar och återköp för totalt 32 miljarder dollar, mer än nettovinsten förra året.