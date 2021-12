Jon Arnell om 2022 "Information is everything och don’t fight the Fed fortsatt marknadens ledstjärnor"

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Jag finner ro och avkoppling genom att umgås med min familj och ser fram emot bra skidåkning under helgerna – något vi gärna gör tillsammans.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Jag har samma ambition sedan ett par år tillbaka. Att utveckla min matlagning från en relativt låg nivå. Men att stegvis ta ut svängarna i köket. Mina barn älskar asiatisk mat så när de får bestämma blir det östliga influenser på familjemenyn.

– Utöver det vill jag förbättra min tennis. Ett ungdomsintresse som jag plockade upp för ett antal år sedan. På tennisbanan är det lätt att koppla bort allt vad marknad heter och bara fokusera på nuet.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Fokusera på det enkla, vilket egentligen är det svåra. Ifrågasätt gamla sanningar. ”så har vi alltid gjort” fungerar inte i dagens värld. Om människor inte uppfattar budskapet är det antagligen fel kommunicerat. Den gemensamma nämnaren är lyhördhet och enkelhet.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Utöver det faktum att vi fick en global utrullning av vaccin, vilket lett pandemin i rätt riktning så lyfter jag nog Biden som president – USA börjar åter ta ansvar för viktiga frågor som klimatfrågor och hjälp till utsatta länder via FN. Samt att vi fick den första kvinnliga vicepresidenten, Kamala Harris. Med Biden som president har vi fått tillbaka ordning och reda, även om det var underhållande från tid till annan med Trump.

– Hållbarhet och miljömål har stått högt upp på agendan under året, samtidigt var energi den bästa sektorn på marknaderna och spikande energipriser när det blev kallt då det blåste för lite i Sverige. Allt detta trots global warming.

– Det är stort att se är att när det kommer ett yttre hot som pandemin samarbetar världens olika länder o stormakter för att finna en snabb lösning på problemet

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Den starka makroekonomiska- och bolagsspecifika utvecklingen som överraskat på den positiva sidan. Vi, inklusive stora delar av marknaden, hade en förväntansbild om att 2021 skulle medföra någon form av normalisering, vilket delvis skedde. Men styrkan i efterfrågan på varor och konsumenternas kraft har definitivt överraskat på uppsidan.

– På verksamhetssidan hamnar vårt samarbete med Goldman Sachs Asset Management, en världens största förvaltare. Det skapar nya förutsättningar och större valfrihet för Max Matthiessens kunder. Vi har alltid varit långsiktiga i vår investeringsansats och det här hjälper oss i form av analyskapacitet och kontinuitet och stabilitet i vår förvaltning och de produkter och tjänster våra kunder efterfrågar.

– På den negativa sidan hamnar fortsatt coronapandemin. Ska den aldrig ta slut? Människan och samhället är otroligt anpassningsbara, även om vi också påverkas mentalt av att isolera oss och inte få möjlighet till den frihet vi hade tidigare.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Hur långvarig kommer pandemin att bli och vilken väg tar den? Hur stark eller svag blir inflationen och kan centralbanker och samhället i stort stå emot den? Tillväxt och bolagsvinster är vad som driver marknadsutvecklingen på lång sikt – medan förväntansbilden och sentimentet avgör kortsiktigt. I grunden är vår bedömning på Max Matthiessen att vi har en god ekonomisk utveckling framför oss. Men som kortsiktigt kan pendla både uppåt och nedåt. Vi håller oss dock på den optimistiska planhalvan och ser möjligheter istället för hot.

– Centralbankernas centralbank, amerikanska Fed, avgör vart marknaderna tar vägen 2022. Framtida utveckling i form av potential kontra risk beror till stor del hur Fed kommunicerar sitt budskap. Information is everything och don’t fight the Fed är fortsatt marknadens ledstjärnor.

– För Max Matthiessen handlar det om att fortsätta förbättra vår verksamhet och öka utbudet till kunderna. För min egen och för mitt team är utmaningen att fortsätta leda våra kunder rätt i sina förvaltningsbeslut.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Flexibiliteten har ökat och hybridkontoret är definitivt här för att stanna. Det viktigaste är inte var arbetet utförs utan att slutresultatet blir så bra som möjligt. För min egen del tycker jag att kreativiteten kan komma på andra platser än det fysiska kontoret. Det personliga mötet ska inte underskattas – men digitaliseringen effektiviserar och frigör värdefull arbetstid.