Johan Rippe vald till ny ordförande för FAR

Johan Rippe är licensierad revisor för finansiella företag och vice vd för PwC, Sveriges största revisionsbyrå.

Han efterträder skatterådgivaren Magnus Larsson, Deloitte, som ordförane för FAR, branschorganisation för revisorer, redovsiningskonsulter, lönekonsulter och rådgivare. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Jag ser fram mot att leda styrelsens arbete och representera branschen under en tid när vi står inför stora förändringar. FAR är en professionell branschorganisation som har många spännande utmaningar att jobba med. Det händer mycket i vår omvärld och jag vill proaktivt verka för att våra medlemmar och företag i branschen ska få bästa förutsättning att göra nytta för näringslivet och samhället, säger Johan Rippe.



– Med Johan Rippe som ordförande för FAR kommer vi att driva frågor som branschens förtroende och attraktionskraft. FAR har en stark plattform att utgå utifrån med 5 000 medlemmar, FAR-aktiva och medarbetare. Tillsammans ska vi engagera och utveckla dialogen med näringslivet och branschen, säger Karin Apelman generalsekreterare FAR.

