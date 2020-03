"Jag är en tävlingsmänniska av rang”

Tina Zetterlund, chef över tax & legal på KPMG, har nära 22 års erfarenhet från revisions- och rådgivningsjätten. Hon har varvat roller som revisor, skattekonsult och olika chefspositioner. I oktober 2019 utvidgades hennes chefsroll från head of tax till att även innefatta Legal-området, när KPMG Sverige startade upp legalverksamhet i egen regi.



– Ingen av mina arbetsdagar är den andra lik. Visst har jag listor på vad jag vill få gjort men i slutet av dagen brukar jag konstatera att andra viktigare arbetssysslor har kommit före. Det är det som är den stora charmen med mitt jobb.



Tina Zetterlund är baserad på KPMG:s kontor på Vasagatan i centrala Stockholm. Medarbetarna på kontoret har fri placering och ljusa, öppna ytor som lämnar ett gott intryck hos kunder och besökare. Prisutmärkelserna i receptionen är många.



Som person osar Tina Zetterlund kompetens, självförtroende och tävlingsfokus.



– Jag är en tävlingsmänniska av rang. Jag kan knappt spela kort med mina barn, säger hon och skrattar.



Kanske beror självförtroendet på att hon blev chef redan i 30-årsåldern. Engagemanget för hennes medarbetare och kunder sticker ut, hon verkar väldigt involverad.



– När jag började som chef så var jag mer eller mindre inne i allt arbete och petade. Idag har jag blivit bättre på att se den större spelplanen och låta mina medarbetare arbeta mer självständigt, så länge vi är ense om var vi ska göra mål.



– Tidigare kunde jag vakna mitt i natten och fundera över problem eller frågor jag jobbat med under dagen. Men över tid har jag blivit bättre på att hantera den stressen och bättre på att känna av när det är dags att släppa jobbet.



Tina tror mycket på förtjänat individuellt ansvar. Det är när hon ser möjligheter till förbättring som hon går och in styr upp.



– Jag tror att vissa kan uppfatta mig som en bulldozer. Samtidigt tror jag att medarbetare som vill utvecklas och gå framåt i karriären uppskattar att jobba med mig. Jag är rakt på sak och tydlig med vad jag vill. För mig handlar mitt arbete om att leda och stärka verksamheten framåt.



I sin roll rår hon över individsamtal med medarbetare, uppföljningar på projekt, avstämningar med kunder, möten med ledningen, företaget och kunderna.



– Jag är nog alltid uppbokad och försöker dela upp mitt arbete lika mellan kunder och det interna arbetet. För mig handlar det inte om antalet timmar jag arbetar utan slutresultatet. Jag känner mig själv tillräckligt väl för att veta när jag ska bromsa.



– Men om jag inte fick jobba med kunder skulle jag bli rastlös. Jag identifierar mig inte enbart som chef, trots att det är en stor del av mitt ansvar idag. När jag inte är chef längre kommer jag att vilja lägga fullt fokus på kundsidan. Det är i slutändan det arbetet som gjort att jag förtjänat marknadens och delägarnas respekt.



– Den senaste tiden har jag arbetat med två stora projekt inom M&A som vi kommer kunna berätta mer om senare i vår. Jag jobbar även med implementeringen kring DAC 6-reglerna som många av våra projekt på skatteområdet kretsar kring just nu.



I arbetssammanhang har Tina Zetterlund ett mål: att KPMG ska vara Sveriges bästa skatterådgivare.



– Jag drivs av att utveckla verksamheten och arbeta med uppdrag som ger mig adrenalin. Jag gillar att kavla upp ärmarna när det är mycket att göra och trivs i utmanande situationer. Att tvingas kliva ur min komfortzon och klara det ger mig väldigt mycket energi.



– Ibland funderar jag på varför jag har jobbat på KPMG i 22 år och det enkla svaret är att det finns så otroligt många roliga utmaningar att arbeta med. Som ledare vill jag utmana och driva verksamheten framåt. Tina Zetterlund, chef tax & legal på KPMG Sverige. Foto: Olof Ehrs



Gissningsvis kommer tävlingsinstinkten från hennes ungdomstid som elitidrottare. Som 16-åring lämnade hon hemmet i Örnsköldsvik för att börja på skidgymnasiet i Åre. Hon har varit en framstående puckelpiståkare med ett flertal SM-medaljer i bagaget. Kanske är detta en pusselbit till hennes höga fart i karriären.



– Mitt största nederlag kom när jag vid två tillfällen skadade samma knä i samband med åkningen. Jag som ville bli elitidrottare och tävla i OS tvingades inse att jag var tvungen att sluta med det jag älskade. Det var tungt att hantera.



Med sina idrottsmeriter sökte hon istället in till Handelshögskolan i Stockholm. Kulturkrocken från landsbygden var kännbar och från att vara bäst i klassen hamnade hon i ett sammanhang där alla studenter var högpresterande.



– Första tentaperioden klarade jag precis och jag insåg då vilka krav som ställdes på mig på skolan. Det var nyttigt för mig. På Handelshögskolan fick jag också lära mig en ny form av sociala regler och jag minns hur olikt allt var på Sveavägen jämfört med Örnsköldsvik eller Åre.



Om det är något hon ångrar från sin studietid så är det att hon inte var mer kåraktiv.



– Idag tänker jag att det hade varit väldigt bra nätverksmässigt att vara mer delaktig i kåren, men jag hade andra föreningsengagemang som tog mycket av min tid.



Fyra år senare var hennes magisterexamen i företagsekonomi på Handelshögskolan ett faktum. Då började jobbjakten.



– Jag sökte anställning hos Big Four (KPMG, EY, Deloitte och PWC). På KPMG träffade jag då partnern Kari Falk. Hon och hennes team lämnade ett otroligt gott intryck hos mig. Hennes höga integritet, tydliga pondus och framgångsrika personlighet lockade mig till bolaget. Jag kunde verkligen se henne i styrelserummen och ville arbeta under hennes ledarskap. Jag fick jobberbjudanden från både KPMG och ett annat bolag under samma dag men för mig var valet enkelt.



När hon började på KPMG uppstod en omedelbar kärlek för bolaget, dess verksamhet och medarbetarna.



– Min första tid på KPMG var lite som “studentlivet 2.0”. Vi var ett ungt gäng som fick stort ansvar och jobbade med många internationella revisionsuppdrag och roliga projekt. Det var en väldigt stark sammanhållning.



Karriären gick som skidorna snabbt framåt. Delägarna Christer Öhman, Peter Linder och Anders Köhlmark såg hennes potential och gav henne tidigt stort ansvar. Anders Köhlmark förevigad i priset för Stora Mästerskapet KPMG. Foto: Olof Ehrs



– Anders Köhlmark är den person som betytt mest för mig i min karriär. Han var en av Sveriges bästa skatterådgivare och trodde på mig tidigt. Han öppnade många nya dörrar för mig som jag fortfarande är tacksam över.



Tinas ansvar växte i takt med framgångarna och hon fick med tiden både rekryterings- och chefsansvar. En rekrytering som hon var involverad i kom att spela lite extra stor roll.



– Det är egentligen en rätt bisarr historia. Jag var med och anställde min nuvarande man, Mårten Asplund, 1999. Allt gick rätt fort framåt för oss då vi jobbade med flera gemensamma uppdrag. Han var väldigt duktig på sitt jobb, annars hade det aldrig gått, säger Tina och skrattar.



Tina Zetterlund menar att det är speciellt att ha en relation med någon på jobbet och att utmaningarna förknippade med detta växer med tiden, kanske främst kring hur andra uppfattar situationen.



– Många kollegor tror att vi berättar allt för varandra men så är det inte. För oss är det enormt viktigt att bevara våra kollegors integritet gentemot varandra. Det finns ju så mycket annat att prata om.



Tillsammans bor de i en klassisk Enskede-villa och äger en gård i Dalarna utanför Falun. Villan i Stockholm går i grått och smyckas av konstverk från konstnärer paret känner privat.



– Vi har nog gjort om allt i villan sedan vi flyttade in och trivs väldigt bra i Enskede.



De är föräldrar till de två handbollstjejerna Märta, 13 och Tova, 17. Mårten Asplund är tränare i döttrarnas handbollslag. Familjen har en hund som är en rottweiler-blandning och kräver mycket motion. På fritiden gillar familjen att åka till gården i Dalarna.



– Familjen är min handbroms och relationen med Mårten har alltid varit väldigt jämställd. Vi delade på allt från föräldraledigheten till hämtning och lämning på dagis. Vi förstår varandra väl och har en ömsesidig respekt.



Som mamma till två döttrar jobbar Tina för jämställdhet såväl privat som professionellt. Hon har erfarenhet av att sitta i en företagsledning som ensam kvinna bland tio ledamöter. Idag är den siffran i KPMGs ledningsgrupp tre av sju, vilket enligt Tina har påverkat positivt på flera plan.



– All forskning visar att jämställda team och styrelser jobbar bättre. Det blir en annan dynamik, en annan trygghet och ett varmare klimat. Jag tycker att det är för få kvinnor på ledande positioner, vilket också senaste veckans rapportering från Dagens Industri kartlagt tydligt. Det finns mycket kvar att göra på området.



För Tina Zetterlund handlar det om att företagen måste bestämma sig på ledningsnivå för att arbeta för jämställdhet.



– Det handlar om att våga satsa på tjejer och aktivt arbeta för jämställdhet över hela organisationen. Allt spelar roll.



Hon lyfter bland annat fram att KPMG är sponsor för det kvinnliga styrelsenätverket Women Corporate Directors där Tina är co-chair.



– Det nätverket har gett mig mycket. Vi är inget vin-, snittar- och föreläsningsnätverk utan vi diskuterar utmaningar och erfarenheter på ett aktivt, bidragande och konfidentiellt sätt. Jag som inte är styrelsearbetare har lärt mig massor av nätverkets deltagare.



Hoppet om att framtiden kommer se bättre ut finns där. Tina är övertygad om att utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle och näringsliv kommer fortsätta.

