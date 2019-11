I slutfinalen i Business Law Challenge deltog: My Haney (f.d. Blomquist), Marielle Pettersson, Johan Lindgren och Alma Dizdar. Marielle Pettersson tog hem förstapriset. Foto: Lindahl.

"Jag är en otrolig vinnarskalle"

Totalt 60 studenter av närmare 200 sökande från landets samtliga juristutbildningar har deltagit i den nionde upplagan av Business Law Challenge, som Realtid kunde berätta i förra veckan. De har tävlat i grenar som affärsjuridisk analys, avtalsskrivande och förhandlingsteknik.

Av de tio som hade tagit sig hela vägen till finalen i Göteborg den 13-14 november var det Marielle Pettersson, 26, som studerar termin sex på juristprogrammet vid Lunds universitet som imponerade mest på finaljuryn.

Motiveringen löd: ”Med energi, positivt anslag, blick för de väsentliga frågorna samt med väl underbyggda argument företrädde hon sin huvudmans intressen på ett mycket bra och förtroendeingivande sätt.”

Annons

Annons

Att Marielle Pettersson lyckades så bra tror hon beror på att hon har en naturlig fallenhet för rådgivarrollen.

– Jag utgår alltid från hur jag skulle vilja bli bemött om jag var klient. Jag skulle vilja att min rådgivare var trygg och kunde leda mig igenom hela processen samtidigt som hon eller han gav mig konkreta förslag på lösningar och även såg till affärsmässiga aspekter.

Vilken var den största utmaningen?

– Under slutfinalen skulle jag förhandla mot en delägare som hade mer än 30 års erfarenhet, vilket innebar att jag var i ett extremt underläge. Vi förhandlade om ett aktieägaravtal och jag företrädde majoritetsägarna och delägaren företrädde minoritesägarna. Det var tufft för han gick in i en roll där han var rätt hård och lade mycket fokus på frågor som jag tyckte var självklara och inte hade förberett mig så mycket på. Det blev mycket improvisation för min del.

Utöver titeln ”Business Law Student of the Year” vinner Marielle en fyra veckors betald praktik på Ikea samt fyra veckors betald sommarnotarietjänst hos Lindahl. Samtliga fyra slutfinalister i årets tävling får dessutom möjlighet att bli mentorer åt seniora jurister, i ett så kallat omvänt mentorskap. För vinnaren sker det på Ingka Groups (moderbolag i Ikea-koncernen) huvudkontor i Malmö och för övriga tre slutfinalister, My Haney och Johan Lindgren från Umeå universitet samt Alma Dizdar från Lunds universitet sker det hos Lindahl.

I framtiden vill Marielle Pettersson arbeta inom affärsjuridik.

– Affärsjuridik tilltalar mig för jag är intresserad av entreprenörskap. Jag tycker att de flesta rättsområdena inom affärsjuridik är intressanta så jag hoppas att jag får möjlighet att testa på flera. Till våren har jag valt att inrikta mig mot företagsbeskattning och entreprenadjuridik.