Investors substansvärde upp 9 procent tredje kvartalet

Investors susbstansvärde uppgick till 537 358 miljoner kronor (cirka 702 kronor per aktie) per den 30 september 2020, vilket motsvarar en ökning om 46 408 miljoner kronor, eller 9 procent inklusive återlagd utdelning under kvartalet. Totalavkastningen ökade även den och uppgick till 19 procent under kvartalet, jämfört med 13 procent för SIXRX avkastningsindex, framgår av ett pressmeddelande.

– Jag är imponerad över hur ledningarna i våra företag hanterat detta utmanande år. De har bibehållit fokus på kunderna samtidigt som de snabbt anpassat sina verksamheter. Jag anser också att våra företag har gjort ett mycket bra jobb när det gäller att balansera nödvändiga kostnadsbesparingar med fortsatta prioriterade investeringar för att framtidssäkra verksamheterna och komma ur detta som långsiktiga vinnare, säger Johan Forssell, vd och koncernchef för Investor, i ett skriftligt kommentar.

Investors noterade portföljbolag genererade en totalavkastning om 7 procent. Totalavkastningen för Patricia Industries, som i september förvärvade Advanced Instruments, uppskattas till 18 procent (16 procent inklusive kassan), baserat på bedömda marknadsvärden. Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till 2 procent och Justerad EBITA ökade med 7 procent.

Driven av covid-19-relaterad försäljning av skyddsutrustning ökade Mölntyckes organiska omsättning med 29 procent i konstant valuta. Denna positiva effekt förväntas bestå under det fjärde kvartalet och in i 2021, men i mindre omfattning. Den underliggande organiska tillväxten var god inom båda affärsområdena och EBITA-marginalen var i linje med föregående år. Värdet på Investors investeringar i EQT växte med 3 procent med ett nettokassaflödet om 0,3 miljarder kronor.

Investors skuldsättningsgrad ökade samtidigt till 4,7 procent per den 30 september 2020, jämföryt med 2,8 procent per den 31 december 2019 medan bruttokassan uppgick till 14 395 miljoner kronor och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj till 10,3 år per den 30 september 2020.

