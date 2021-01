Investors substansvärde 603 kronor per aktie

Det justerade substansvärdet uppgick till 546 385 miljoner kronor (713 kronor per aktie) per den 31 december 2020, en ökning om 9 053 miljoner kronor, motsvarande 2 procent inklusive återlagd utdelning under kvartalet.



Rapporterat substansvärde löd 461 837 miljoner kronor, eller 603 kronor per aktie.



Totalavkastningen uppgick till 2 procent under kvartalet, jämfört med 6 procent för SIXRX avkastningsindex.



Rörelseresultatet blev 7 188 miljoner kronor (34 806).



Resultatet före skatt var 7 883 miljoner kronor (34 372).



Resultatet efter skatt blev 7 586 miljoner kronor (33 713), en minskning med 77,5 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 9,99 kronor (44,07), vilket innebär en minskning med 77,3 procent mot föregående år.



Skuldsättningsgraden uppgick till 4,1 procent per utgången av året (2,8 procent per den 31 december 2019).



Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till 10 procent, varav 14 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad ebita ökade med 34 procent, medan justerad ebitda ökade med 29 procent.



Vd Johan Forssell skriver i en kommentar att trots pandemin och dess omfattande effekter var 2020 ett starkt år för Investor



Investor har för avsikt att fortsätta investera selektivt i sina tre affärsområden.



Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 14,00 (9,00) kr uppdelad på två utbetalningar, 10,00 kr i maj 2021 och 4,00 kr i november 2021. Styrelsen föreslår också en aktiesplit 4:1.