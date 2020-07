Investors substans 641 kronor per aktie

Det justerade substansvärdet uppgick till 490 950 miljoner kronor (641 kronor per aktie) per den 30 juni 2020, en ökning om 59 920 miljoner kronor, motsvarande 14 procent inklusive återlagd utdelning under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 9 procent under kvartalet, jämfört med 17 procent för SIXRX avkastningsindex. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Noterade bolag genererade en totalavkastning om 19 procent. Investor förvärvade aktier i ABB för 0,5 miljarder kronor.

Baserat på bedömda marknadsvärden uppgick totalavkastningen för Patricia Industries, exklusive kassan, till minus 2 procent (-2 procent inklusive kassan). Resultat och valutaeffekter påverkade negativt, vilket motverkades av högre multiplar.

Omsättningstillväxten för de större dotterföretagen uppgick till minus 16 procent, varav minus 19 procent organiskt i konstant valuta. Rapporterad EBITA minskade med 25 procent. Inklusive ägarandel om 40 procent i Tre Skandinavien sjönk EBITDA med 18 procent.

Mölnlycke rapporterade organisk omsättningstillväxt om minus 7 procent i konstant valuta. Marginalerna var nästan i linje med föregående år. Omsättningstillväxten förväntas bli stark under det tredje kvartalet till följd av nya kundkontrakt inom skyddsutrustning.

– Värdet på våra investeringar i EQT ökade med 16 procent drivet av en totalavkastning om 42 procent i EQT AB. Nettokassaflödet till Investor uppgick till minus 1,6 miljarder kronor, skriver bolaget i rapporten.

Skuldsättningsgraden (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 5,1 procent per den 30 juni 2020 (2,8 procent per den 31 december 2019). Bruttokassan uppgick till 13 652 miljoner kronor och den genomsnittliga löptiden på Investor AB:s skuldportfölj uppgick till 10,6 år per den 30 juni 2020.

Investors årsstämma godkände styrelsens förslag om en utdelning på 9 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.