Investor höjer utdelningen

Investmentbolaget Investors justerade substansvärde uppgick till 485 019 miljoner kronor (634 kronor per aktie) den 31 december 2019. Det innebär en ökning med 29 098 miljoner kronor eller 6 procent under det fjärde kvartalet.

Totalavkastningen blev 7 procent under fjärde kvartalet, sämre än SIXRX som ökade 10 procent. Under helåret 2019 var samtidigt Investors totalavkastning till 40 procent, vilket slår SIXRX som landade på 35 procent i avkastning.

Styrelsen föreslår en utdelning på 14,00 kronor per aktie, vilket är upp 1 krona från tidigare 13,00. Utdelningen ska vara uppdelad på två utbetalningar, 10,00 kronor per aktie i maj 2020 och 4,00 kronor per aktie i november 2020.

– Mot bakgrund av den avmattning vi ser i den ekonomiska aktiviteten, fortsätter vi att prioritera agilitet och finansiell flexibilitet. Vår balansräkning och starka likviditet ger oss betydande flexibilitet att investera inom prioriterade områden när attraktiva möjligheter uppstår, skriver vd Johan Forssell i vd-ordet.

Han pekar särskilt ut hållbarhet som ett nyckelområde.

– Vi driver och stödjer initiativ för uthållig, lönsam tillväxt genom innovation, geografisk expansion, operationell effektivitet och strukturella förändringar. Vårt mål är att bygga starka, hållbara företag och därigenom generera attraktiv avkastning.

Den sammanlagda totalavkastningen för Investors noterade bolag blev 30 procent under 2019, varav 9 procent under det fjärde kvartalet. Atlas Copco, ABB och Saab stod för den högsta totalavkastningen under kvartalet. Sett till helåret sticker EQT ut, med en värdeökning på 103 procent. Patricia Industries ökade 23 procent under året.

Koncernens nettoomsättning i fjärde kvartalet var 10,0 miljoner kronor, ned från motsvarande kvartal föregående år som låg på 11,9 miljoner kronor. Helåret 2019 hade en omsättning på 42,2 miljoner kronor, ned något från 2018 års omsättning på 42,5 miljoner kronor.

Resultatet förbättrades samtidigt stort, från -45,1 miljarder kronor i fjärde kvartalet 2018 till 33,7 miljarder kronor 2019. Helåret 2019 landade på ett resultat på hela 101,2 miljarder kronor, jämfört med en förlust på 2,3 miljarder kronor.