Intrum rusar på återköpsprogram

Det svenska kredithanteringsbolaget Intrum lanserar nu ett återköpsprogram i enlighet med styrelsen beslut den 13 mars 2020. Det framkommer av ett pressmeddelande.

Aktien steg direkti den inledande handeln med drygt 3 procent, och är vid 13-tiden upp med 18 procent.



Syftet är att minska Intrums aktiekapital genom indragning av de aktier som bolaget återköper. Programmet återför ytterligare medel till aktieägarna och bedöms enligt styrelsen bidra till en mer optimal kapitalstruktur.



Under fjolårets årsstämma, den 26 april 2019, klubbade styrelsen att bolaget har mandat att genomföra återköp av egna aktier.



På ett år har Intrum aktie minskat med över 51 procent, från 278 kronor till dagens kurs om 141,90 kronor per aktie.



Återköpen ska uppfylla följande villkor:



1. Maximalt får 12 554 132 aktier återköpas. Bolagets innehav av egna aktier får inte vid någon tidpunkt överstiga 10 % av bolagets aktier.



2. Aktier för maximalt 1 250 000 000 kronor får återköpas. Med dagens aktiekurs om 136,9 kronor motsvarar det maximala beloppet 9 130 752 aktier.



3. Återköp ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den maximala köpeskillingen är emellertid 200 kr per aktie.



4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.



Utöver återköps programmet har även bolaget meddelat att de reducerar investeringstakten med hänsyn till omvärldsläget.



"Vi ser också över pågående M&A projekt. Återköp av aktier bedöms för närvarande som en attraktiv investering som möjliggörs av Intrums starka finansiella ställning", skriver Intrum i pressmeddelandet.

Intrums aktieutveckling 1 år. Foto: Avanza Intrums aktieutveckling 1 år. Foto: Avanza

