Industrivärdens substansvärde ökade med 14 procent första halvåret

Industrivärdens substansvärde uppgick per den 30 juni 2021 till 135,4 miljarder kronor, en ökning under första halvåret med 32 kronor per aktie motsvarande, inklusive återinvesterad utdelning, en ökning med 14 procent. Det framgår av Industrivärdens delårsrapport för det första halvåret 2021. Totalavkastningen uppgick under de sex första månaderna 2021 till 24 procent för A-aktien och 21 procent för C-aktien. Under första halvåret 2021 förvärvades aktier i Sandvik, Essity och Handelsbanken medan aktieinnehavet i SSAB avyttrades i maj.

– Under perioden har vi investerat cirka 2,3 miljarder kronor i befintliga innehavsbolag. Förvärv har genomförts i Sandvik för 1,5 miljarder kronor, i Essity för 0,5 miljarder kronor och i Handelsbanken för 0,3 miljarder kronor. Detta är ett tydligt uttryck för vår övertygelse om en fortsatt långsiktig värdepotential i våra innehavsbolag, säger Helena Stjernholm, vd för Industrivärden, i en presskommentar.