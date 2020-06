IMF: Globala ekonomin krymper 4,9 procent

Internationella valutafonden, IMF, berättar i sin World Economic Outlook, att den den globala ekonomin förväntas krympa med 4,9 procent i år. Det är en revidering åt det sämre hållet då prognosen i april förväntade en årlig nedgång om 3,0 procent.



Pandemin beskrivs ha haft en större negativ påverkan på aktiviteten under första halvåret än tidigare beräknat. IMF bedömer också att återhämtningen under 2021 blir svagare med en tillväxt om 5,4 procent, mot tidigare 5,8 procent.



Samtidigt varnar institutionen för att tillväxten kan bli så låg som 0,5 procent om det blir ett nytt stort utbrott av coronaviruset under 2021.