Ilonsi: "Vi tycker det är helt naturligt att använda oss av influencers"

Ilonsis marknadsföringsmetoder har rört upp damm på Twitter. Förra veckan reagerade den profilerade Nordnet-mäklaren Alicia Enqvist på att bolaget låter en influencer med närmare 340 000 följare på Instagram göra reklam för en av bolagets kapitalrundor.

Hen erbjuder sina följare 20 procent fler aktier på deras investering under den ”privata investeringsrundan” och förklarar att det är ”först till kvarn”.

Men att Ilonsi – som ska vara en marknadsplats där influencers möter varumärken – använder sig av just influencers i sin marknadsföring, ser bolaget inte som något konstigt.

Däremot har vd och grundare Cevat Keskiner tagit till sig av kritiken som går ut på att influencers skriver ”samarbete” istället för ”annons”.

I fortsättningen kommer vi att vara noggrannare med att våra partners skriver ”annons” i stället för ”samarbete”, förklarar han och fortsätter:

Enligt yttrandefriheten får vem som helst via sina sociala medier rekommendera en produkt eller ett företag, men vi talar alltid om för våra partners att de ska skriva ”annons” när de rekommenderar vår applikation eller en investering i vårt bolag.

Ni spår en börsnotering 2024 och en avkastning på 8 till 15 gånger pengarna. Vad baserar ni denna prognos på?

– Prognosen vilar på våra avtal med statliga organisationer och kontrakt med både noterade och onoterade bolag.

I en tweet i tråden ifrågasätts Ilonsos intäkter på 1,9 miljoner för 2020. I augusti-september 2020 skedde lanseringen. Samtidigt skriver bolaget på Fundedbyme:s hemsida att Ilonsi är baserat på en "freemium-betalningsmodell". Det innebär att det är gratis att bli medlem och att använda de flesta funktionerna, men att ett premiummedlemskap för 9,9 euro ger utökad funktionalitet. En omsättning på 1,9 miljoner skulle betyda en relativt snabb tillväxt av premiumkunder.

På den tweeten svarar Ilonsi: ”Vi har bytt affärsmodell. Startups gör detta ofta under resans gång.”

Vad består intäkterna av? Det ser dessutom ut som om pengarna inte kom in bolaget under föregående år eftersom allt i princip hamnade som kortfristiga fordringar. Vilka har ni fordringar på?

– Intäkterna kommer från samarbeten med välkända varumärken. En av anledningarna till att vi gör en nyemission är på grund av att våra samarbetspartners betalar sent. Fakturorna är betalda idag.