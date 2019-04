"Idermarks avgång nödvändig – men för sen"

– Lars Idermarks avgång som ordförande för Swedbank är nödvändig, men beslutet kommer för sent. Det säger Charlie Stjernberg, kriskommunikationskonsult på PR-firman Prime till Realtid.

– Jag tror att det var helt och hållet nödvändigt, men tycker att det kommer ungefär en vecka för sent. Han hade kunnat få lite cred där han sade att 'jag har personligen fattat beslutet att inte kvarstå som ordförande' utan låta bolagsstämman lösa den frågan.

'– Oavsett vem som ansträngt sig för att få bort honom kan jag tycka att i det läget banken är med så många frågetecken om hanterandet av den här frågan. Jag tänker på snurran på tråden med Ekobrottsmyndigheten med mera, så skulle det vara klädsamt, även om versionen i pressmeddelandet är sann lite att klä skott för den kritik som varit mot Swedbank. Det tror jag i ett slag hade påverkat bilden av förtroendet för banken.

– Bankens ledning måste ta bladet från munnen nu och bli lite tillgängliga och transparenta.

Charlie Stjernberg tror inte att Lars Idermarks avgång är frivillig och säger att han har skrivit ett flertal liknande pressmeddelanden och är ganska bra på kremlologin.

– Det här är lite som Don Corleones I’ll give you an offer you can’t refuse, det är på samma nivå.