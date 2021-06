Hushållens nysparande slog rekord under första kvartalet

Svenska hushållens nysparande uppgick till 148 miljarder kronor under det första kvartalet 2021, vilket är det högsta under ett första kvartal i SEB:s Sparbarometerns historia. Under kvartalet ökade hushållens brutto- och nettoförmögenheter kraftigt med anledning av en stark utveckling på de finansiella marknaderna samt fortsatt stigande bostadspriser, visar SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2021.

Hushållens nettoförmögenhet uppgick vid utgången av kvartalet till 20 883 miljarder kronor, motsvarande en ökning med 6,2 procent. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med drygt 1 285 miljarder kronor till 25 655 miljarder kronor. Bakom uppgången ligger kraftigt stigande aktietillgångar.

– Efter en stark avslutning på 2020 har hushållen nu fått en flygande start på 2021. Kraftiga uppgångar på både börs och bostadsmarknad driver upp hushållens förmögenhet till en ny rekordnivå på drygt 25 000 miljarder kronor. En förmögenhet som motsvarar mer än fem gånger storleken på Sveriges BNP. Men man ska komma ihåg att skillnaderna mellan olika hushåll är stora och att alla inte fått del av den starka utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández, i en skriftlig kommentar.

Under det första kvartalet ökade även hushållens skulder, med 64 miljarder kronor eller 1,4 procent, vilket är en lägre ökningstakt än föregående kvartal (1,5 procent) men något högre än motsvarande kvartal föregående år (1,2 procent).

– Hushållens växande skulder är ett ständigt debatterat område. I spåren av pandemin har vi dock sett växande skillnader i hushållens skuldkvot. En stark bostadsmarknad har lett till att hushållens skulder i relation till disponibla inkomster nu är på en rekordhög nivå. Men samma förmögenhetsutveckling har också lett till rekordlåga skulder i relation till hushållens samlade tillgångar. En utveckling som möjligen kan nyansera den pågående skulddebatten, säger Américo Fernández.