Humlegården vill sälja Swedbanks huvudkontor

Swedbanks prisbelönta huvudkontor i Solna om 35 300 kvm, ritad av 3XN Arkitekter, är nu till försäljning av fastighetsägaren Humlegården Fastigheter. Fastighetsbolaget Newsec leder försäljningsuppdrager, skriver Fastighetsvärlden.



Swedbank flyttade till lokalen 2014 och har ett 20-årigt hyresavtal. Området runt fastigheten är under byggnation och flera nya kontorsprojekt finns under utveckling.



Humlegården har idag ett fastighetsbestånd som vid årsskiftet värderades till 34,5 miljarder kronor. Bolaget har tre större projekt under utveckling: Stadsdelen Södra Hagalund i Solna, projektet Origio (söder om Swedbanks huvudkontor) samt två markanvisningar i det nya området Sjöstadshöjden, som kopplar samman Hammarby sjöstad med Hammarbyhöjden.



Realtid söker Humlegården för en kommentar.