Hufvudstadens C-aktie handelsstoppad

Nasdaq Stockholm stoppar handeln i C-aktierna i Hufvudstaden med hänvisning till lagen om värdepappersmarknaden. För närvarande pågår en utredning om förutsättningar föreligger för fortsatt handel i aktien.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet, skriver Nasdaq i ett pressmeddelande.

Enligt Dagens Industri, DI, är handeln i princip obefintlig i aktien som anses vara illikvid. Vid stoppet var aktien upp 3,2 procent. Det senaste året har den däremot rusat 560 procent.

DI skriver också att det finns knappt 8,3 miljoner noterade C-aktier på börsen, varav 8,2 miljoner ägs av investmentbolaget Lundbergföretagen.

Handeln fortsätter som vanligt i Hufvudstadens A-aktie.

Nordnets sparekonom Frida Bratt påpekar för Realtid att det finns en historik med dramatiska kursrörelser kring Hufvudstaden C, när en mindre grupp investerare – förmodligen medvetet – har gått in. Det gäller även andra illikvida aktier av den här typen.

– Jag tycker aktien bör avnoteras, och tycker det är bra att Nasdaq nu utreder detta. Uppblåsta kurser riskerar att få mindre vana sparare att hoppa på tåget för att sedan råka illa ut. Det var ett bra steg av börsen när man 2018 drog ned handeln i den här typen av illikvida aktier, till att endast ske tre gånger per dag. Det är en åtgärd som verkar ha funkat, men uppenbarligen inte i Hufvudstaden C. Jag tycker att det är bra att Nasdaq, nu när man ser att åtgärderna inte fungerar för Hufvudstaden C, utreder om aktien ska kastas ut.