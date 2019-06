Hon är Nordeas nya regelefterlevnadschef

Helene Jepson har utsetts till Chief Compliance Officer och chef för Group Compliance på Nordea, alltså bankens chef över regelefterlevnad. Hon tillträder den 1 september och rapporterar till Matthew Elderfield, Chief Risk Officer och chef för Risk & Compliance.

– Jag är mycket glad över att kunna meddela att Helene börjar arbeta på Nordea som Chief Compliance Officer. Vi har byggt en stark regelefterlevnadsfunktion som en strategisk prioritering för banken, och Helene har rätt bakgrund och rätt kompetens för att fortsätta detta arbete. Hon har gedigna meriter på regelefterlevnadsområdet från flera internationella banker och även en stark nordisk och juridisk bakgrund säger Nordeas Chief Risk Officer och chef för Risk & Compliance, Matthew Elderfield.

Helene Jepson har många års internationell yrkeserfarenhet, främst från USA och Storbritannien. Hon har en MBA från Cornell Univeristy (USA) och juristexamen från Oslos universitet i sitt hemland Norge. Helene arbetar för närvarande som Enterprise Chief Compliance Officer på First Republic Bank i San Francisco där hon ansvarar för bankens regelefterlevnadsprogram.

Enligt Nordea har hon haft en rad höga poster internationellt inom regelefterlevnad, juridik och riskhantering. Bland annat har hon varit Chief Compliance Officer på White Oak Global Advisors, ett företag i San Francisco som erbjuder placeringsrådgivning kring direktlån och annan finansiering utanför banksektorn, och flera höga poster på Morgan Stanley, bland annat som chef för regelefterlevnadsfunktionen för Private Wealth Management in EMEA och chef för Risk for Private and International Wealth Management, i New York.

Helene började på Morgan Stanley som tvistemålsjurist. Dessförinnan arbetade Helene med investeringar på Goldman Sachs och som jurist i Norge.