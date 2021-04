Hoist flaggar för negativt resultat efter stora nedskrivningar 

Bakom nedskrivningen ligger förseningar i legala inkasseringar.



– De flesta av Hoist Finance marknader har under det första kvartalet 2021 inkasserat i linje med eller över den justerade prognos som sedan andra kvartalet 2020 tar hänsyn till effekterna av covid-19-pandemin. I den prognosen antogs inkasseringen minska under 2020 för att sedan gradvis återgå till det normala under 2021. Emellertid har pandemins varaktighet gjort att osäkerheten kring återhämtningen har ökat, speciellt avseende den del av inkasseringen som är beroende av att driva processer i domstol, skriver bolaget i ett pressmeddelande.



Den legala inkasseringen uppgår till cirka en fjärdedel av Hoist Finance totala inkassering, men är en viktig faktor också för de betalningsplaner som görs i överenskommelse med kunderna. För närvarande råder det stora förseningar inom rättssystemen med omfattande förseningar i domstolarna. För Hoist Finance del är detta speciellt tydligt i Storbritannien och i Spanien.



Hoist ser en ökad risk för att framtida inkassering reduceras eller försenas avsevärt, som en följd av de förseningar som nu råder. Av detta skäl kommer en negativ revidering av den beräknade återstående inkasseringen genomföras under det första kvartalet.



–Utöver förseningar i domstol och som tidigare har kommunicerats fortsätter de operationella utmaningarna för vår verksamhet i Spanien. Inkasseringsnivån i Spanien under det första kvartalet uppgår till cirka 70 procent, samtidigt som övriga marknader förväntas inkassera i linje med, eller bättre än sina respektive aktiva prognoser, skriver bolaget vidare.



Den justerade synen på återhämtning från effekterna av covid-19-pandemin har lett till lägre prognoser för portföljer i Storbritannien och Spanien samt, men i mindre utsträckning även i Frankrike.



Nedskrivningen med 350 miljoner kronor motsvarar 1,7 procent av det totala bokförda värdet.



Hoist Finance ger också information om utvecklingen under första kvartalet där portföljförvärven förväntas uppgå till cirka 750 miljoner kronor. De uppger också att kostnadsnivån utvecklas positivt jämfört med fjärde kvartalet och att kostnadsbesparingsprogrammet ger förväntade resultat.

Sammantaget innebär detta att resultat före skatt beräknas landa kring -250 miljoner kronor. Enligt Bloomberg låg förväntningarna på resultatet före skatt på plus 100 miljoner kronor. Detta konsensus bestod av tre estimat.