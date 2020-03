Hoist Finance gör nedskrivning av spanska låneportföljer

I Tyskland, Polen, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Nederländerna har inkasseringsnivåerna under det första kvartalet varit nära eller i linje med förväntan. Dessa marknader representerar cirka två tredjedelar av Hoist Finance bokvärde samt inkassering.

"Första kvartalets inkassering i Italien är nära förväntan. Mot slutet av perioden har vi dock observerat negativa effekter till följd av covid-19. Det har även blivit mer utmanande att genomföra våra aktiviteter på den grekiska marknaden. För dessa två marknader förväntar vi oss därför en förskjutning i tid, dock inte en reduktion, av kortsiktig inkassering. Resultateffekten i Q1 är därför begränsad," skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Inkasseringen på den spanska marknaden har varit otillfredsställande under en längre tid. Den svaga inkasseringen har fortsatt under det första kvartalet. Kombinationen av sämre inkassering under det första kvartalet samt en förväntad reduktion av framtida inkassering, är estimerad till 120 miljoner kronor.

Utöver operationella effekter påverkas Hoist Finance av turbulensen på de finansiella marknaderna. Hoist Finance säkrar sin exponering mot stigande räntor. Att marknadsräntorna har sjunkit under kvartalet leder till en negativ effekt på dessa räntesäkringspositioner. Hoist Finance håller även en stor likviditetsbuffert bestående av obligationer med hög kreditkvalitet. Ökad spread även för denna typ av obligationer har resulterat i lägre marknadsvärderingar, vilket följaktligen leder till orealiserade förluster på dessa positioner under det första kvartalet. Den totala effekten den 26 mars, är ca 50 miljoner kronor.

Hoist Finance CET1-kvot per sista februari uppgick till 9,9 procent, och likviditetsbufferten översteg 9 miljarder kronor per den 26 mars. Den totala inkasseringen överstiger tidigare kvartal.