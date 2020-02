Hoist bättre än väntat

EQT ökar intäkterna med 54 procent

EQT presenterar bokslutet för 2019 och de justerade totala intäkterna ökar med 54 procent, från 393 miljoner euro till 606 miljoner euro. EQT härleder ökningen till förvaltningsavgifterna för EQT Infrastructure IV och EQT VIII. Det justerade EBITDA-talet landade på 275 miljoner euro, jämfört med 156 miljoner euro året innan. Resultat per aktie före utspädning landade på 0,188 euro. EQT tillgångar under förvaltning (AUM) uppgår nu till 39,9 miljarder euro. Läs mer om EQT:s bokslut här.



Hoist Finance redovisar lägre resultat - men bättre än väntat

Hoist Finance siffror för fjärde kvartalet visar att resultatet före skatt minskade till 147 miljoner kronor, i jämförelse med 186 miljoner kronor samma period året innan. Resultatet per aktie blir 1,07 kronor, jämfört med 1,59 kronor året innan. Resultatet var bättre än väntat enligt Infronts analytikerprognos, som förväntade ett resultat före skatt om 124 miljoner kronor. Aktien är upp med drygt 8 procent på onsdagsförmiddagen.



Klövern ökar intäkterna med 12 procent

Rutger Arnhults fastighetsbolag Klövern presenterar bokslutet för 2019. Bolaget redovisar ökade intäkter, 3 638 miljoner kronor, i jämförelse med 3 250 miljoner kronor samma period året innan. Resultatet före skatt sjönk däremot till 3 433 miljoner kronor, jämfört med 3 688 miljoner året innan.



Kungsleden höjer utdelningen

Fastighetsbolaget Kungsleden presenterar ökade intäkter, 2 423 miljoner kronor, under helåret 2019, i jämförelse med 2 385 miljoner kronor året innan. Resultatet per aktie landade på 10,28 kronor och styrelsen föreslår en utdelning om 2,6 kronor per aktie inför årsstämman.



Fodi Skandinavien begärs i konkurs

Finansbolaget Onoterat begär nu portföljbolaget Fodi Skandinavien i konkurs. Fodi har levererat mat i Stockholmsregionen. Onoterats vd Lars-Erik Bratt skriver i pressmeddelandet att han inte utesluter legala åtgärder gentemot Fodis ledning.



Sanders utropar sig till vinnare i New Hampshire

Bernie Sanders utropar sig till vinnare i tisdagens demokratiska primärval i New Hampshire, rapporterar Reuters. Tidningen rapporterar att Bernie Sanders fick 26 procent av rösterna och tvåan Pete Buttigieg fick 24,4 procent.

