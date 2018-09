Herlitz bud på House of Friends

Miltton, med Gunilla Herlitz som vd och delägare, lämnar ett bud om 2,16 kronor per aktie på First North-noterade House of Friends.

Miltton Labs, som rekryterade tidigare Bonnier-chefen Gunilla Herlitz som vd under 2018, lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i det First North-noterade House of Friends om förvärv av samtliga aktier i bolaget mot en kontant ersättning om 2,16 kronor per aktie.

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 23 procent jämfört med genomsnittkursen under de 30 senaste dagarna om 1,76 kronor. Det mostvarar även en premie om cirka 33 procent jämfört med stängningskursen i fredags, den 7 september 2018, om 1,62 kronor.

House of Friends styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Aktieägare med ett innehav motsvarande cirka 47,4 procent av kapital och röster har på vissa villkor accepterat erbjudandet.

Aktieägarna är Arvid Svensson Invest AB, Der Kern Aktiebolag, Stenhyacinten Venture AB, Svanvik & Friends Media Holding Aktiebolag och Widgren Ett AB vilka tillsammans innehar 13.158.151 aktier

Åtagandena är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i House of Friends till ett pris som är minst 10 procent högre än det erbjudna priset i Erbjudandet, av att Miltton inte återkallar Erbjudandet och av att Miltton fullföljer Erbjudandet senast den 31 december 2018.

Villkoren för MIltton är bland annat att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Miltton blir ägare till mer än 90 procent av det gtotala antalet aktierna i House of friends.

Acceptperioden inleds den 18 september och avslutas den 9 oktober 2018.

"House of Friends, som är en byrågrupp inom bland annat market automation och varumärkesstrategi, kompletterar Miltton Groups verksamhet väl och en sammanslagning stärker koncernens marknadsposition och skapar större förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Några väsentliga förändringar avseende Miltton Groups eller House of Friends medarbetare, anställningsvillkor och verksamhetsorter planeras inte i nuläget. Bedömningen är att det finns stor potential att se Norden som en marknad och kunna erbjuda kunderna full service vad gäller bland annat strategisk kommunikation, PR, public affairs, ledarskapsutveckling, market automation, digital kommunikation och finansiell information.”, skriver Miltton i pressmeddelandet.

Miltton har anlitat Advokatfirman Westermark Anjou som legala rådgivare och Mangold Fondkommission AB som finansiell rådgivare.

Styrelsen för House of Friends har anlitat Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med erbjudandet.