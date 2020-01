Hembla tar vd från Victoria Park

Hemblas styrelse har idag utsett Per Ekelund till tillförordnad vd för Hembla.

Per Ekelund tillträder posten som tillförordnad vd omgående och ersätter nuvarande vd Svein Erik Lilleland, som har valt att lämna bolaget. Per Ekelund är för närvarande vd för fastighetsbolaget Victoria Park, en tjänst han behåller parallellt med sin nya roll. Efter erforderliga MBL förhandlingar är avsikten att Per Ekelund ska utses till ordinarie vd.

– Hembla och Victoria Park har en förändringsresa framför sig med Vonovia som ny ägare av de båda bolagen. Jag är övertygad om att Per Ekelund är rätt person för detta, säger Rolf Buch, styrelseordförande för Hembla och vd för Vonovia i en skriftlig kommentar.

