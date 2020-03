Här är vinnarna i Morningstar Fund Awards

I dag ägde prisutdelningen för Morningstar Fund Awards 2020 rum i Stockholm. Prisutdelningen baseras på fondernas resultat de senaste fem åren i jämförelse med konkurrensen. Här är vinnarna med tillhörande motivering.



Best Equity House: Wells Fargo

”I snitt 4 stjärnor i Morningstar Rating och ett risktagande under snittet tillsammans med ett koncentrerat sortiment aktiefonder här i Sverige vid kontrollpunkten i januari 2018 gör Wells Fargo till bästa aktieförvaltare de senaste fem åren.”



Best Fixed Income House: SPP

”Fortsatt framgångsrik förvaltning och låga avgifter gör att SPP behåller förstaplatsen bland svenska ränteförvaltare, och tar utmärkelsen för andra året i rad. Att vara klart bättre än snittet varje år ger välförtjänt utdelning.”



Best Fund House Overall: Evli

“Starka resultat både globalt, hemma i Finland och på euromarknaden kompenserar med råge låga betyg på Sverigefonderna. Evli visar fördelen med ett koncentrerat sortiment fonder när aktiv förvaltning lyckas.”



Bästa globalfond: Odin Global C

”Bra avkastning tre kalenderår i rad och en av vinnarna 2019, tillsammans med risktagande klart under snittet gör Odin Global till fonden mest bäst resultat relativt kategorisnittet bland över 200 medtävlare i den populäraste gruppen aktiefonder.”



Bästa Nordenfond: DNB Grönt Norden A

”Allt snabbare ökat försprång jämfört med snittavkastningen i kategorin de senaste tre åren, och bland Nordenfonderna med högst avkastning 2019, samtidigt som DNB Grönt Norden behållit ett risktagande långt under snittet.”



Bästa blandfond: Sensor Sverige Select

”Klart högst 5-årsavkastning i kategori, med toppresultat vartannat år. Tillsammans med klart lägre risktagande än snittet under 2019 gör det Sensor Sverige Select till bästa blandfond, precis som för två år sedan.”



Bästa företagsobligationsfond: Spiltan Högräntefond

”En solklar vinnare, nu när Spiltan Högräntefond har de fem års historik som krävs. Avkastning i den bästa fjärdedelen av kategorin fem år i rad och risk bara strax över snittet säkras vinsten, trots att några andra lyckades lite bättre 2019.”



Bästa Sverigefond: Spiltan Aktiefond Stabil

”Spiltans andra solklara vinnare. Högst avkastning av alla Sverigefonder de senaste fem åren, samtidigt som risktagandet är allra lägst i kategorin. Spiltan Aktiefond Stabil är bland de bästa fyra av kalenderåren, 2016 är enda plumpen.”



Bästa småbolagsfond: SEB Sverigefond Småbolag C/R

”En väldigt tydlig vinnare sett till avkastning de senaste 5 åren. Bättre resultat än snittet i kategorin varje kalenderår och särskilt 2019 kompenserar att SEB Småbolag Chans/Risk haft ett lite högre risktagande än snittet.

Annons