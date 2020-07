Här är bankerna som ska ta Ant Financial till börsen

Som banker att sköta noteringen på Hongkongbörsen har Ant Financial valt China International Capital Corporation, Citigroup, JP Morgan Chase och Morgan Stanley. Det rapporterar Finwire och hänvisar till Bloomberg News.



Uppgifterna kommer samtidigt som bolaget via ett uttalande under måndagen kommunicerat att bolagets aktier ska noteras både i Hongkong och Shanghais teknikbörs Star Market.

Ant Financials målsättning är en värdering på minst 200 miljarder dollar.



Bolaget gjorde en vinst på 2 miljarder dollar i det fjärde kvartalet, enligt Bloombergs uträkningar från Alibabas rapport.