Hans Stråberg: ”Kan komma att revolutionera cancerbehandling framöver”

Anocca använder T-cellsreceptorer i kroppens eget immunförsvar för att utrusta vita blodkroppar till att bekämpa cancerceller. Om ett par år väntar kliniska studier för bolaget – och därefter väntar kraftig expansion, i alla fall om man ska tro Hans Stråberg, näringslivsprofil och delägare i Anocca.

– Jag har sett många företag i mina dagar men det här är något helt exceptionellt. Tekniken är revolutionerande och det här kan komma att ha stor påverkan på cancerbehandlingar framöver, säger Hans Stråberg till Realtid.

Coronapandemin har gjort att allmänhetens medvetande om T-celler har ökat och enligt Hans Stråberg har Anocca gjort flera upptäckter relaterade till SARS-CoV-2, i folkmun Covid-19.

– Virus och cancerceller igenkänns av immunförsvaret på liknande sätt och Anocca har kartlagt flera så kallade targets i SARS-CoV 2 än vad som hittills har beskrivits, säger Hans Stråberg.

Att bolaget inte vill ge sig in och arbeta med SARS-CoV-2 som huvudspår förklarar han med att det är så många andra företag involverade i coronaområdet och att bolaget måste fokusera, i Anoccas fall på onkologi gällande T-celler.

Anocca grundades av Reagan Jarvis tillsammans med serieentreprenören Mikael Blomqvist, som 2003 sålde sitt bolag Metget till Assa Abloy, 2007 sålde Roxtec till Mellby Gård och förra året sålde Compuverde till Pure Storage.

Nyemission under hösten

Hittills har bolaget tagit in 500 miljoner kronor, framförallt från Mikael Blomqvist, Alexander Ehrnrooth, Mellby Gård, samt Anoccas ledning och styrelse. Under hösten genomför bolaget en nyemission med målet att ta in ytterligare 250 miljoner kronor, pengar som ska räcka i ungefär ett år.

– Därefter räknar vi med att intäkter från partnerskap med företag i läkemedelsindustrin ska kunna bidra till fortsatta finansieringen, säger han.

Redan idag har Anocca ett avtal med läkemedelsbolaget Janssen, som ägs av Johnson & Johnson, plus ytterligare ett antal pågående diskussioner om samarbeten med ytterligare större bolag.

Anocca har i dagsläget 50 anställda och håller till i Södertälje, i Astra Zenecas tidigare forskningsanläggning. Lokalerna är stora och står redo för expansion. Nästa år räknar Hans Stråberg att bolaget har omkring 70 anställda och på några års sikt bedömer han att bolaget har ett par hundra medarbetare.