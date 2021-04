Handelsbankens vd bäst betalda kvinnliga börs-vd

Carina Åkerström fick en total ersättning på 17,3 miljoner kronor under 2020. Telias vd Alison Kirkby och H&M:s vd Helena Helmersson drog in 16,7 respektive 14,3 miljoner kronor under 2020, båda tillsattes som vd:ar under 2020. Det visar en kartläggning av Dagens Industri.

Absolut bäst betalt av bankcheferna fick Nordeas vd Frank Vang-Jensen som totalt fick en ersättning på 25,4 miljoner kronor. Investors vd fick 24,1 miljoner kronor, SEB:s vd Johan Torgeby 20,6 miljoner kronor. Swedbanks vd Jens Henriksson däremot fick nöja sig med 16,5 miljoner kronor.

Absolut bäst betalt börsbolagens vd:ar på storbolagslistan har Astra Zenecas vd Pascal Soriot med en ersättning på totalt 15,4 miljoner pund, vilket innebär nästan 184 miljoner kronor där den stora delen, 131 miljoner kronor, ligger i det aktieprogram som Pascal Soriot tar del av.