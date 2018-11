Handelsbanken bildar brittiskt dotterbolag

Handelsbanken bildar brittiskt dotterbolag

Bank Handelsbanken fick under måndagen banktillstånd för ett nybildat dotterbolag i Storbritannien, enligt ett pressmeddelande. i dag bedrivs Handelsbankens verksamhet i landet som en filial och omfattar bland annat 200 lokala bankkontor. För att utveckla verksamheten i Storbritannien har banken beslutat att ändra strukturen från filial till helägt dotterbolag i kocernen Handelsbanken. Nu återstår ett formellt juridiskt godkännande av överföringen av tillgångar och skulder från filialen till dotterbolaget, vilket beräknas vara klart under första kvartalet 2019.

Starkt kvartal för Resurs Holding

Bank "Vi fortsatte att leverera stark lönsam tillväxt under ännu ett kvartal. Låneboken ökade med 18 procent till 27,5 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka tillväxten drevs fortsatt av båda banksegmenten och samtliga geografiska marknader”. Så inleder Resurs Holdings vd Kenneth Nilsson vd-ordet i delårsrapporten för januari-september 2018. Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 15 procent till 881 miljoner kronor, jämfört med i fjol. Under niomånaderperioden ökade intäkterna med 12 procent till 27 470 miljoner kronor. Röreslseresultatet för tredje kvartalet ökade med 8 procent till 349 miljoner kronor och under niomånaersperioden ökade rörelseresultatet till 1 112 miljoner kronor. Resultat per aktie under kvartalet ökade med 9 procent till 1,53 kronor och under niomånadersperioden med 9 procent till 4,30 kronor. Kreditförlustnivån uppgick till 2,1 procent. "Vi fortsätter att utveckla och lansera nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners och kunder. Sedan flera år är digitalisering det viktigaste verktyget och vi ligger väl framme i den utvecklingen”, skriver Kenneth Nilsson.

Tele2 emitterar euroobligation i två trancher

Finans Tele2 AB har genomfört sin första euroobligations-emission om 1 miljard i två trancher, 5,5 år och 9,5 år, efter att ha genomfört en serie europeiska investerarmöten, enligt ett pressmeddelande. Obligationerna har emitterats med en årlig kupong om 1,125 procent för en obligation om 500 miljoner euro med förfall maj 2024, och en årlig kupong om 2,125 procent för en obligation om 500 miljoner euro med förfall maj 2028. Enligt Tele2 placerades obligationerna med stor bredd hos huvudsakligen europeiska institutionella investerare. "Nettobehållningen från emissionerna kommer att användas till den kontanta ersättningen efter den genomförda sammanslagningen med Com Hem, samt för att refinansiera utestående skuld som tidigare tillhörde Com Hem”, framgår det av pressmeddelandet.

Kina är redo att lösa handelskonflikten

Handelskonflikten Kinas vice president Wang Qishan uppger under tisdagen att Kina är redo att ha diskussioner och arbeta med USA för att lösa handelskonflikterna eftersom de två länderna kommer att förlora på denna konflikt, enligt Reuters. Mellan länderna finns i dag tullar mot varandra. Trump har även hotat med ytterligare tullar om 267 miljarder dollar. USA och Kina ska under fredagen ha en dialog om säkerhetsfrågor.

FundedByMe tar över nätverket Feminvest

Fintech Efter förvärvet av Laika Consulting under andra kvartalet 2018 har FundedByMe tagit över Feminvest som framöver kommer att drivas av bolagets CMO Michaela Berglund. FundedByMe uppger att Feminvest ska utvecklas till att bli ett “Powerhouse” för investeringar där duon Michaela Berglund och vd:n Daniel Daboczy ser stora möjligheter till utveckling. FundedByMe har tidigare presenterat statistik från 2017 som visar att 46 procent av alla investeringar som gjorts via plattformen kommer från kvinnor. Bolaget har tidigare uttryckt en stark ambition att ytterligare öka andelen kvinnliga investerare. Därför är Feminvest investerarnätverk ett ytterligare strategiskt komplement till ett expanderade FundedbyMe, enligt pressmeddelandet.

Bornold varnar för investeringar i fastighetssektorn

Fastigheter Nordnets sparexpert Joakim Bornold ber småspararna att se upp med fastighetssektorn, enligt DI. Han tror nämligen inte att det bara är bostadsutvecklarna såsom Oscar Properties som ligger pyrt till. Bristen på sålda nyproduktioner riskerar att dra med sig fler börsbolag i fallet, menar han. Samtidigt varnar flera experter däribland Lennart Weiss på byggbolaget Veidekke att bostadsbyggandet kommer att falla dramatiskt de närmaste åren. Lennart Weiss spår en halvering av antalet färdigställda bostäder på tre-fyra års sikt. Enligt Andreas Hatzigeorgiou på Stockholms Handelskammare har bostadsproblemen redan börjat slå mot den reala ekonomin och företagen, enligt DI.

Stort ras för byggloven

Fastigheter Beviljade bygglov för småhus minskade med nära 25 procent under 2018, enligt statistik från Industrifakta som fplus hänvisar till. Bygglov för för bostadshus visar på ännu mer dramatiska siffror - en minskning med drygt 30 procent. Jens LInderoth som är analysansvarig på Industrifakta uppger att flera års kraftigt byggande bidrar till rekylen, men byggloven påverkas cokså negativt av de nya amorteringskraven. Sveriges Byggindustrier spår dessutom att byggproduktionen kommer att sjunka med 30 procent mellan toppåren 2017 och 2019, enligt fPlus.

Britterna vill stanna i EU

Brexit En majoritet av britterna, 54 procent av de tillfrågade, uppger att de vill stanna i EU enligt en opinionsundersökning som beskrivs som den största sedan folkomröstningen 2016, enligt fPlus. Över 20.000 personer deltog i undersökningen som utfördes på nätet av opinionsinstitutet Survation på uppdrag av Channel 4.

Areim investerar i Ecodatacenter

IT Fastighetsförvaltaren Areim går in med 200 miljoner kronor i Ecodatacenter. Areims grundare Leif Andersson uppger dessutom att bolaget står redo att investera ännu mer - flera miljarder kronor - för att Ecodatacenter ska kunna växa. Hos vd Lars Schedin är humöret på topp efter det nya kapitalet. ”Siktet är högt inställt. Förhoppningsvis finns goda chanser att vi inom fem år kan tjäna en miljard årligen”, säger han till DI.

