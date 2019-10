– Mitt mål som generalsekreterare för FAR var att vara öppen och tillgänglig. Det säger FAR:s tidigare generalsekreterare Dan Brännström som här sitter tillsammans med FAR-kollegorna Johanna Svensson (till vänster) och Sofia Hadjipetri Glantz (till höger). Foto: Kristofer Hedlund

Han vågade spänna bågen

Vissa kan fortfarande höra på Dan Brännströms dialekt att han kommer från Trollhättan.



– En gång i tiden lät jag som Galenskaparna, säger Dan Brännström.



Dan Brännström växte upp med sina föräldrar och två äldre systrar, Siv och Eva. Mamma arbetade på tingsrätten och pappa var chef för ordningspolisen. Ibland när Dan Brännström promenerade tillsammans med sin far på stadens gator kunde faderm stanna upp i ett gatuhörn för att övervaka trafiken. Det var lite genant, minns Dan Brännström.



– Pappa ville egentligen att jag skulle bli officer eller präst, men så blev det inte.



Dan Brännström beskriver en lycklig barndom med mycket sång och musik i hemmet. Precis som nu tyckte Dan Brännström om att stå på scen. Som ung spelade han cello och i mitten av 1970-talet, när Dan Brännström var 16 år och spelade i musikskolans symfoniorkester, bar det av på en tre veckors turné till USA med start i Chicago. Orkestern gav åtta konserter för den amerikanska publiken, och resan möjliggjordes av att industrin i Trollhättan gick in som sponsorer.



– Lokala förmågor som bröderna Eriksson i Galenskaparna och folkkära Laila Westersund uppträdde i Folkets Hus på en vårsoaré som gav ytterligare pengar till USA-resan.



Efter studier på Handelshögskolan i Göteborg och värnplikt med befälsutbildning fick Dan Brännström ett oväntat samtal en lördagsmorgon sommaren 1981.



Den som ringde var göteborgschefen för Hagströms Revisionsbyrå, som sedermera skulle komma att bli en betydande del av EY i Sverige. Kontorschefen undrade om Dan Brännström ville komma på intervju.



– Jag hade helt glömt bort att jag sökt den tjänsten. Som nyexaminerad hade jag skickat min ansökan till flera olika arbetsgivare. Men, jag blev glatt överraskad och efter ytterligare någon intervju erbjöds jag jobbet som revisor.



Det blev början på Dan Brännströms långa karriär inom revisions- och rådgivningsbranschen. Efter fem år, 1986, fick Dan Brännström ännu ett oväntat samtal och det från samma byråchef.



– Han lät mycket bestämd på rösten och sa "Dan, jag vill prata med dig. Kom till mitt rum”. Det fick mig att undra vad jag hade gjort nu.



Väl på plats fick Dan Brännström frågan om han ville bli chef för kontoret som byrån tänkte öppna i Uddevalla. Dan Brännström var 28 år och inte auktoriserad revisor än. Dessutom hade hans pappa nyligen och plötsligt gått bort.



– Det kändes som en övermäktig uppgift i den situationen.



Det som slutligen fick Dan Brännström att tacka ja till den nya rollen var att han rådfrågade morbror Åke som citerade Verner von Heidenstam:



“Det är skönare lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge”.



Tack vare en stöttande familj, kompetenta kollegor och en bra konjunktur blev starten som byråchef succé.



– Varvet hade precis lagts ner och regementet I17 var i stöpsleven. När vi etablerade oss i Uddevalla blev intresset därför stort. Vi intervjuades av lokalmedia och många från näringsliv och samhälle kom till invigningen. Vi växte snabbt och jag red på en framgångsvåg.

Lika lätt blev det inte efter ytterligare fem år. Som 33-åring fick Dan Brännström förtroendet att leda byråns verksamhet i Göteborg med 200 medarbetare, tio gånger så många som i Uddevalla. Finanskrisen i början av 1990-talet drabbade verksamheten hårt, eftersom många av kunderna var verksamma inom bygg- och fastighetssektorn. Det ledde till omfattande uppsägningar, något som tidigare inte hänt i branschen.



Vad är du mest stolt över när du ser i backspegeln?

– Att jag vågade anta utmaningar.

Som ledare försökte Dan Brännström alltid att etablera en personlig relation med sina medarbetare och det beskriver han som en nyckel till framgång.

– Att se människor och att lyssna på alla är viktigt som ledare. Lika avgörande är att skapa en vision som ger energi och riktning. Då får du en positiv kultur där medarbetare hjälper varandra och aldrig ger upp.

2004 klev Dan Brännström in som generalsekreterare för revisorernas och rådgivarnas branschorganisation FAR. Han visste att han tog sig an en stor utmaning, men den blev mycket större än vad han någonsin kunde föreställa sig.

Under Dan Brännströms tid som generalsekreterare (2004-2018) inträffade många skandaler, bland annat i Skandia, HQ, Prosolvia och SCA som skakade näringslivet och särskilt revisions- och rådgivningsbranschen.

– Mitt mål som generalsekreterare för FAR var att vara öppen och tillgänglig. Jag ville ta alla chanser att berätta om revisorns roll och revisionens möjligheter, men också begränsningar.

En evig utmaning, som Dan Brännström beskriver det, är att förväntningarna på revisorn är större än vad uppdraget faktiskt innebär. Antingen behöver omgivningen minska sina förväntningar eller så måste revisorns roll breddas.

– Jag har drivit frågan, både nationellt och internationellt, att revisorn måste ta ett större grepp för att kunna ge ”license to operate”. Jag har till och med föreslagit att revisorn ska betygsätta företagen på områden som till exempel finansiell rapportering, hållbarhetsarbete, intern kontroll och anti-korruption. En brännande fråga är också hur revisorn kan användas bättre för att bekämpa penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.

I september förra året tackades Dan Brännström av som generalsekreterare för FAR och samma dag släpptes hans bok “Mitt liv som FAR” som Dan Brännström hoppas ska underlätta hans efterträdares arbete. Boken handlar om lärdomar från skandalerna, om framgångar och motgångar under de nästan 15 åren som FAR:s generalsekreterare och beskriver även stora förändringar i branschen.



Nu väntar många spännande uppdrag som coach och rådgivare, men också som styrelseledamot i bland annat Styrelseakademien, Svenskt Näringsliv och Almega. Dan Brännström har även påbörjat arbetet med nästa bok. Den handlar om ledarskap utifrån fyra gestalter, två kvinnor och två män, i Gamla testamentet.



Cellon står i ett hörn och dammar.