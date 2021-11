Hälften av årets IPO-noteringar på 1 miljard dollar i rött - FT

Det visar sammanställd data från Dealogic för listningar i London, New York, Hongkong och Indien, skriver Financial Times.



Bland aktierna som handlas under sina introduktioner finns brittiska matleveranstjänsten Deliveroo, indiska betalbolaget Paytm och svenska Oatly som erbjuder växtbaserad mat.



Sammantaget har 49 procent av listningarna gått söderut jämfört med introduktionen, att jämföra med 33 procent under 2019 och 27 procent i fjol.



Årets svaga utveckling sticker ut med tanke på att börserna har utvecklats starkt. Den enda troliga förklaringen måste vara att bolagen har gått till aktiemarknaderna med alltför höga värderingar.



En investmentbank som varit involverad i flera katastrofala noteringar är Goldman Sachs. Man har i år medverkat i 13 affärer på över 1 miljard dollar. Av dessa har nio bolag utvecklats negativt, inklusive kinesiska taxiappjätten Didi och amerikanska nätmäklaren Robinhood.