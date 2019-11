Hacker-startup tar in 223 miljoner

Det svenska it-säkerhetsföretaget Detectify tar in motsvarande 223 miljoner kronor i en ny kapitalrunda. Bland investerarna syns bland annat Londonbaserade Balderton Capital, Paua Ventures och Inventure. Investeringen ska användas till rekrytering av personal. Bolaget grundades 2013 och har som affärsidé att scanna av hemsidor efter säkerhetsluckor.

GE:s rekrytering får tummen upp

Svenska Carolina Dybeck Happe blir ny finanschef för General Electric och analytikerkåren är positivt inställd till henne. “Det här en tungviktsutnämning”, skriver Nigel Core, analytiker på Wolfe Research. Dybeck Happe har tidigare jobbat som finanschef på Assa Abloy och kommer senast från rederijätten A.P. Møller-Maersk. Det skriver Omni.

Mannheimer Swartling har utsett sex nya delägare

Den affärsjuridiska advokatbyrån har valt in följande sex nya delägare: Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl.

Oscar Properties styrelsen beslutar att fullfölja företrädesemissionen

På den extra bolagsstämman i fastighetsbolaget beslutades att ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B ska genomföras samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor.

Alibabas börsdebut i Hongkong är största IPO:n hittills i år

Igår, tisdag, gick Alibaba in på börsen i Hongkong. På kort tid blev det årets största IPO. Teckningskursen på 176 Hongkong-dollar gick snabbt upp och efter 15 minuters handel handlades aktien för 189,5 Hongkong-dollar, en uppgång på runt 7 procent. Med 500 miljoner släppta aktier till marknaden genererade Alibabas handelsstart ett börsvärde på 11 miljarder dollar. Det skriver Omni.

SSM Holdings finanschef slutar

SSM Holdings finanschef Casper Tamm slutar sin tjänst för att börja som finanschef inom en annan koncern. Rekrytering av ny finanschef till SSM kommer att påbörjas inom kort. Casper Tamm har sex månaders uppsägningstid.

“Konstruktiva” samtal mellan USA och Kina

Kinas vice premiärminister Liu He har under natten talat med USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer samt finansministern Steven Mnuchin för att diskutera utestående handelsfrågor. Samtalet uppges ha varit ”konstruktivt” och parterna ska ha kommit överens om att hålla kontakten för att lösa utestående frågor mellan länderna avseende ”fas ett”-handelsavtalet. Det skriver Dagens Industri.

Företrädesemissionen i Midsona fulltecknad

Företrädesemissionen är fulltecknad och Midsona kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 613 miljoner kronor före emissionskostnader. Det slutliga resultatet av företrädesemissionen i Midsona visar att cirka 98,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A samt cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående cirka 2,0 procent av de erbjudna aktierna av serie A samtmotsvarande cirka 0,3 procent av de erbjudna aktierna av serie B, har tecknats utan stöd av teckningsrätter.

EY utser Apoteas grundare till Stockholms främsta entreprenör

Under måndagskvällen utsågs Pär Svärdson, grundare och vd för Apotea, till Stockholms främsta entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under kvällen utnämndes dessutom Pernilla Ramslöv från NOX Consulting AB till ”Årets kvinnliga stjärnskott”. Johnny Warström och Niklas Ingvar från Mentimeter blev ”Årets manliga stjärnskott”