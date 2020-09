Grundare köper tillbaka Real Agency Group från Bonnier

Det är de tidigare grundarna av kommunikationsbyråerna Spoon och Oh My som tillsammans med tretton andra ledare och chefer inom Real Agency Group-koncernen (RAG) som förvärvar RAG från Bonnier, enligt ett pressmeddelande.

– Bonnier som ägare har inneburit stora fördelar. Men när de meddelade att vi inte riktigt passade in i Bonniers portfölj växte tanken att det vore ett spännande nästa steg att få tillbaka entreprenörskänslan, möjligheten att styra tillsammans med människor som är nära verksamheten, säger Anders Ribba, koncernchef för Real Agency Group och även en av Spoons grundare, i en skriftlig kommentar.

Real Agency Group är moderbolaget som äger Oh My-gruppen, Spoon-gruppen, The Domain Was Taken, KIT, Spoon Marketing Tech och Trickle. Verksamheten finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Härnösand, Piteå, Luleå, Skellefteå, Oslo, Helsingfors och London.