GP Bullhound hyllar spansk tech: "Startup-boom efter finanskrisen"

Asien och USA har alltid skåpat ut Europas techscen. Men nu knappar Europa in. Särskilt hett är Spanien. "Det finns många bra spanska AI-bolag och digitala marknadsplatser", säger Joakim Dal på GP Bullhound.

Investmentbanken GP Bullhound, grundad 1999 i London, driver i dag totalt fyra techfonder till ett sammanlagt värde av 100 miljoner euro, motsvarande över 1 miljard kronor.

I slutet av januari i år stängde bolaget sin hittills största techfond, Fund IV, på motsvarande 650 miljoner kronor. Liksom övriga fonder investerar den i onoterade startups, med skillnaden att den även går in i större bolag på väg mot listning.

I dag förvaltar den Luxemburg-registrerade fonden ett kapital på 65 miljoner euro, motsvarande cirka 682 miljoner kronor. Investeringar hanteras från bolagets kontor i Stockholm, London, San Francisco, Madrid, Hong Kong, New York och Manchester.

Annons

Annons

"Musiken spelar"

Realtid.se fick en intervju med Joakim Dal, partner på GP Bullhounds Stockholmskontor. Han är en av investerarna och rådgivarna till Fund IV. Han berättar att den, under året, fått många investeringsförslag från kapitalsökande bolag, så kallat "deal flow".

En effekt av att GP Bullhound öppnat ett nätverk av nio kontor i åtta länder med totalt över 100 anställda, tror Joakim Dal. De färskaste etableringarna återfinns i New York, Hong Kong och Madrid.

Samtidigt är techmarknaden överlag väldigt god just nu. Det strömmar fortsatt in stora mängder kapital i techbolagen.

– Musiken spelar fortfarande. M&A-aktiviteten har varit hög under året, med stora transaktioner, säger Joakim Dal till Realtid.se.

Hög M&A-aktivitet

Han pekar på Paypals uppköp av Izettle – och Sillicon Valley-baserade investmentbolaget Silver Lakes förvärv av brittiska Zoopla, ett fastighetsnischat "Blocket"]. Han nämner även några transaktioner som GP Bullhound varit involverade i på säljsidan:

Finska it-konsulten Solita som under året blev uppköpt av brittiska investmentbolaget Apax – och mjukvarubolaget ICIMS förvärv av HR-lösningen Textrecruits, båda med hemvist i USA.

– Vi har även sett ett antal stora börsnoteringar, till exempel listningarna av Spotify och [det holländska betalbolaget] Adyen. Det visar att Europa, som annars alltid legat bakom USA och Asien, också kan skapa stora techbolag, säger Joakim Dal.

Det har dock hittills bara skapats ett europeiskt techbolag värt över 100 miljarder dollar, en så kallad "techtiton", nämligen det tyska mjukvarubolaget SAP. I Asien och USA är det betydligt vanligare. Men Joakim Dal räknar med att vi närmaste åren får se fler europeiska techbolag spränga 50 miljarders-gränsen. Spotify är på god väg med en värdering på 35 miljarder dollar.

Produktlanseringar i Silicon Valley kan också snabbt replikeras i Europa i dag. Zalando och Delivery Hero är till exempel framgångsrika "blåkopior av amerikanska koncept", enligt Dal.

För unga för vingård

Tillgången till europeiskt riskkapital är dessutom större än någonsin.

– Många av investerarna i våra fonder är i 30-årsåldern. De har redan gjort flera exits och vill bidra till ekosystemet igen. De är ekonomiskt oberoende, men för unga för att köpa en vingård och slå sig till ro. Det skapar långsiktigt en god jordmån och grogrund för nya framgångsrika stora europeiska techbolag.

Han tar Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon som exempel. De använde allt kapital från sin försäljning av det digitala marknadsföringsbolaget Tradedoubler till sin musiktjänst-satsning. De tog också med sig sina insikter i marknadsföring, produktutveckling och organisations-struktur från Tradedoubler; kunskap som tidigare gått förlorad när exit-kapital inte återinvesterats.

Spanien har sedan 2017 seglat upp som en spännande technation.

– Det är en väldigt hög aktivitet i landet som har många bra bolag inom AI och på marknadsplatsområdet.

Har Spanien repat sig sedan finanskrisen?

– Nej, det är ju inte som innan krisen. Men samtidigt har den banat väg för många nya teknikbolag. Barcelona och Madrid är de heta hubbklustren, där Barcelona ligger lite före. Facebook har bland annat nyligen valt att etablera sig där.

Berlin och Stockholm behåller sina tätpositioner på techområdet. I USA är Austin och Boston på frammarsch.

– Det handlar ofta om städer där det är lätt att få tag på kompetent arbetskraft och där levnadskostnaderna är lägre, säger Joakim Dal.

Men Stockholm är ju en ganska dyr stad?

– Jo, förvisso, men det finns fortfarande väldigt mycket kompetens i [den svenska huvudstaden].

Stockholm är särskilt vast inom konsument-appar, med exempelvis Kry, Klarna och förstås Spotify, som från start haft internationella ambitioner. Något som är kännetecknande för svensk tech, då den inhemska marknaden för liten.

– Har man en bra idé försöker man att hitta den minsta gemensamma nämnaren även för andra länder, säger Joakim Dal.

Gillar mjukvarubolag

Samtidigt har kanske konsumentappar nått sin höjdpunkt, spekulerar han. Nästa revolution sker på företagssidan (B2B).

– Som privatkund kan jag i dag använda tjänster som Google Maps, Spotify och Facebook, med uttänkta och användarvänliga gränssnitt och värdeadderande funktioner. Men så kommer jag till jobbet och öppnar Outlook som är byggt för en produktivitet som man hade på 90-talet.

Nyligen gjorde GP Bullhounds fjärde techfond en "betydande investering" i San Fransisco-baserade Slack, som samlar olika system för datalagring och projektledning, men även fildelningsverktyg sömlöst i en app

– Vi använder själva Slack internt och har sett hur antalet mejl minskat drastiskt och produktiviteten gått upp. Man börjar nu även kommunicera i projekt med externa grupper från andra företag. Så det är ett bolag som kommer att växa lång tid framöver.

Han hyllar även danska Tradeshift som ger underleverantörer och köpare översikt över bland annat fakturor och ordrar. Tradeshift erbjuder även blockchain-baserade fakturalösningar.



Hur ser GP Bullhound på blockchain, tekniken bakom bitcoin, men med många användningsområden som bland annat databas?



– Vi letar ständigt efter spännande onoterade bolag på området, men har inte gjort några sådana investeringar sedan [svenska] KnC Miner [som “framställde” bitcoin med enorma mängder datorkraft, men gick i konkurs 2015, efter bitcoin-ras].

Ser Joakim Dal då några bubbelrisker i techsektorn? Nej, Många techbolag gör tillväxtinvesteringar och går med förlust, men är ändå lönsamma, menar han.

– Spotifys snittintjäning per kund ligger till exempel på 25 dollar över 8 månader. Samma kund kostar 9 dollar att förvärva. Då har de tjänat 16 dollar per kund. Det är en solid affärsmodell. Men istället för att behålla 16 dollar så återinvesterar de det i verksamheten, och kanske kompletterar med riskkapital för att få in fler kunder. Ibland tycker jag att bolag beskrivs lite ytligt. Många tittar bara på sista raden, men glömmer bort att titta på den underliggande affärsmodellen.