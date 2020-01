Goldman Sachs vill fördubbla bemanning i Kina

Goldman Sachs vill fördubbla bemanning i Kina

Goldman Sachs planerar att dubbla arbetsstyrkan i Kina till 600 anställda under de kommande fem åren. Det skriver DI och hänvisar till Bloomberg.

Rekryteringsinsatsen förutsätter att kommunistpartiet fortsätter öppna upp den finansiella marknaden. Preident Xi Jinping har sagt att han är villig att släppa in utländska banker i finansiella delar under slutet av året, vilket är ett led i planen att öppna upp en marknad värd 45 tusen miljarder dollar.

Fondbolagens förening kritisk till ökat fokus på indexfonder

Förslaget om en radikal omgörning av premiepensionen väntas styra spararnas pengar till indexfonder. Det riskerar att slå mot pensionsspararnas avkastning, enligt branschorganisationen Fondbolagens förening. Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening, är kritisk till ökat fokus på indexfonder som riskerar att slå mot spararnas avkastning. ”Akademiska studier visar ofta att aktivt förvaltade fonder ger en bättre avkastning än indexfonder före avgifter. Sedan äter avgifter upp en del av överavkastningen, det är därför indexfonder kan vara bättre”, säger han till Dagens Industri.

SBB kontrollerar 91,2 procent av Hemfosas aktier

SBB har genom sitt uppköpserbjudande av fastighetsbolaget Hemfosa nu tagit kontroll över 91,2 procent av aktierna i bolaget, Acceptfristen har förlängts en gång men sedan i fredags kontrollerar Ilija Batljans SBB totalt 155 254 334 stamaktier och 9 339198 preferensaktier i Hemfosa, motsvarande cirka 91,2 procent av utestående aktier i Hemfosa, vilket motsvarar cirka 91,6 procent av rösterna. SBB avser att påkalla inlösen av aktier som inte lämnats in i erbjudandet eller förvärvats i marknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Danske Bank: Fortsatta investeringar mot penningtvätt

Kostnaderna för att hantera och skydda Danske Bank mot penningtvätt kommer fortsätta att öka, säger Johanna Norberg, chef för Danske Bank Sverige till Bloomberg. Hon säger att toppen inte är nådd ännu, när det gäller investeringar mot penningtvätt. En stor del av kostnaderna går enligt Norberg till att ”få automatiska processer och en ny plattform på plats”. ”När det är gjort kan investeringsnivån gå neråt igen”, säger hon. Banken utreds av Danmark, Estland, Frankrike och USA.

"Kina når tillväxtmål för 2019"

Kina kommer att nå sitt tillväxtmål på mellan 6 och 6,5 procent år 2019 enligt chefen för den nationella statistikbyrån, Ning Jizhe, skriver Omni och hänvisar till Bloomberg.

Ning Jizhe sa vid ett event att Kinas ekonomi därmed fortsätter att vara den snabbaste växande ekonomin bland ekonomier över 10 000 miljarder dollar. I tredje kvartalet bromsade tillväxten in till 6 procent.

"Jobbsiffror öppnar för ytterligare Fed-sänkning"

2019 var det svagaste året för amerikansk jobbtillväxt sedan år 2011 och det berodde bland annat på det osäkra globala läget, skriver Jeff Sparshott och Greg Ip i en analys i Wall Street Journal. Det gångna decenniet är det starkaste någonsin med stigande löner tio år i rad, men löneökningstakten sjönk i fjol och det är något som centralbanken Federal Reserve kommer att följa nära, skriver Viktor Munkhammar i en kommentar i DI. Han menar att fredagens jobbsiffror öppnar för ytterligare en sänkning från Fed.

Uppåt i Asien

Det annalkande handelsavtalet ger måndagshandeln en knuff framåt. Strax efter klockan 06 svensk tid var Kinas främsta börsindex på plus. På onsdag planerar USA och Kina att skriva under ”fas ett” i det nya handelsavtalet. Enligt CNBC kommer Kinas vice premiärminister Liu He anlända till Washington i dag måndag. Strax efter klockan 06 svensk tid var Hongkongs Hangseng-index upp över 0,8 procent med teknikbolag som främsta draglok.

Valberedningen i Serneke Group föreslår ny ordförande och två nya ledamöter

Valberedningen i Serneke Group har för avsikt att nominera Jan C Johansson som ny styrelseordförande, samt Veronica Rörsgård och Per Åkerman som nya ledamöter inför årsstämman den 5 maj 2020. De kommande nomineringarna innebär att styrelsen i Serneke Group utökas med en person.Nuvarande ordförande Kent Sander samt nuvarande ledamoten Anna-Karin Celsing har avböjt omval. Melbi Executive Search har varit delaktiga i rekryteringen av de föreslagna styrelsemedlemmarna.

FX International får in 8 miljoner kronor via optionslösen

Tidigare investerare som gett kapital till valutahandelsbolaget FX International har valt att utnyttja sin optionslösen vilket ger bolaget ett tillskott på 6 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

FXI informerar vidare att det även löses in 987 057 optioner under styrelsens optionsprogram vilket medför ytterligare cirka 2 miljoner kronor före emissions- och skattekostnader.