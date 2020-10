Goldman Sachs störst inom M&A globalt tredje kvartalet

Goldman Sachs hanterade 201 fusions- och förvärvstransaktioner till ett totalt värde av 544 354 miljoner dollar under tredje kvartalet. Det mostvarar en minskning med 45,1 procent från 991 052 miljoner dollar under motsvarande kvartal föregående år. Goldman Sachs var störst bland finansiella rådgivare i såväl Europa som i USA. Det framgår av Mergermarkets rapport "Global M&A roundup for Q1 - Q3 of 2020".

Morgan Stanley var näst störst globalt inom M&A med 175 transaktioner till ett totalt värde av 487 626 miljoner dollar (minus 36,3 procent), men däremot störst i Japan. På tredjeplatsen kom JP Morgan, med 164 transaktioner till ett värde om 336 261 miljoner dollar (minus 57,0 procent).

Goldman Sachs toppade även värdelistan i Norden med 14 M&A-transaktioner till ett värde om 21 064 miljoner dollar under årets första nio månaderna. JP Morgon knepp även i Norden andraplatsen, med 14 transaktioner till ett värde om 13 026 miljoner dollar, följt av Citi med fyra transaktioner till ett värde om 12 170 miljoner dollar. Jämfört med motsvarande period föregående år minskade därmed transaktionsvärdet med 56,2 procent och 55,8 procent för Goldman Sachs, JP Morgon respektive Citi.

Sett till antalet transaktioner var EY störst med sammanlagt 1 890 transaktioner under årets första nio månader. Deloitte kom på andraplatsen med 1 741 transaktioner, följt av PWC med 1 496.