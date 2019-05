Goldman Sachs överger the “Big Four”

Under nästan ett århundrande har den amerikanska investmentbanken anlitat revisionsbyrån PWC. Men europeiska revisionsregler om bland annat rotationskrav tvingar nu Goldman Sachs att välja en annan revisionsbyrå än the “Big Four”. Goldman Sachs anlitar istället Mazars.

Den amerikanska techsektorn föll

Googles beslut att stoppa flera viktiga Android-funktioner på Huaweis telefoner ledde till röda siffror på New York-börserna på måndagen. Nvidia, Micron Technology och Qualcomm föll 3, 4 respektive 6 procent. Googles moderbolag Alphabet backade drygt 2 procent. Halvledarindexet Philadelphia semiconductor index föll 4 procent, vilket innebär att den är på väg mot sin sämsta månad sedan finanskrisen 2008, rapporterar Financial Times.

De asiatiska börserna återhämtar sig

På måndagen följde Asienbörsen de röda siffror på New York-börserna. Under tisdagsmorgonen återhämtade sig flera av börserna i Kina kraftigt. Både Shanghai och Shenzhen visade klara uppgångar.

Bures ordförande säljer aktier för miljonbelopp

Investmentbolaget Bures styrelseordförande och största ägare Patrik Tigerschiöld har sålt 200 000 aktier i bolaget för totalt 34,2 miljoner kronor kronor. Försäljningen genomfördes till kursen 171,21 kronor per aktie. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionens insynsregister.

Låg risk för att arbetslöshet i USA leder till inflation

Arbetslösheten i USA kan sjunka ytterligare utan att det resulterar i överdriven inflation. Det sade Federal Reserves vicechef Richard Clarida på måndagen. Under april föll arbetslösheten i USA till 3,6 procent, den lägsta noteringen på 49 år, enligt Bloomberg News.

Avanza lanserar trackers

Avanza utökar nu utbudet av Trackers, vilket är ett alternativ till de amerikanska ETF:er som togs bort förra året. Lanseringen är ett samarbete med Morgan Stanley och emittenten Alphabeta. Som namnet antyder är Trackers en typ av instrument som följer en annan tillgång, till exempel ett index, ett tema eller ett specifikt bolag. Trackers har ingen hävstång utan följer den underliggande tillgången både i upp- och nedgång.

Red Reserve Entertainment inleder företrädesemission

Styrelsen i Red Reserve Entertainment beslutade att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital med högst 3 089 428 kronor genom emission av högst 30 894 280 nya aktier. Emissionskursen är 0,25 kronor per aktie och vid full teckning tillförs bolaget 7 723 570 kronor före emissionskostnader.

Baker McKenzie biträder Eniro i försäljning av söktjänsten Proff

Eniro har tecknat avtal om att sälja Proff, en söktjänst för företagsinformation, till Asiakastieto Group Plc samt till det svenska dotterbolaget UC AB. Köpeskillingen uppgår till 120 miljoner kronor. Baker McKenzie är legal rådgivare till Eniro i samband med försäljningen. Transaktionen är beräknad att slutföras den 1 juli 2019.

Datum satt för Swedbanks extra bolagsstämma

Swedbank kallar härmed aktieägarna till en extra bolagsstämma. Den kommer att äga rum onsdagen den 19 juni 2019.