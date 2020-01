Goldman Sachs ökar intäkterna

Goldman Sachs redovisar ett resultat per aktie på 4,69 dollar för det fjärde kvartalet 2019.

Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs redovisar ett resultat per aktie på 4,69 dollar för det fjärde kvartalet 2019. Detta var under analytikernas förväntningar som var ett resultat på 5,52 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

De totala intäkterna var 10 miljarder dollar, vilket var högre än det väntade 8,6 miljarder dollar, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

De aktiehandelsrelaterade intäkterna uppgick till 1,71 miljarder dollar, en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel ökade 63 procent till 1,77 miljarder dollar.

Intäkterna från investment banking var 2,06 miljarder dollar, vilket var en minskning med 6 procent.

Under onsdagens förhanden sjönk aktien drygt 1 procent för att sedan återhämta sig och handlas 0,1 procent upp.