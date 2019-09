Goldman Sachs lanserar europeisk ETF

Goldman Sachs Asset Management, GSAM, lanserar i dag dess europeiska Exchange Traded Fund, ETF som lanseras på London-börsen. Först ut Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity.

Denna produkt är den europeiska versionen av Goldman Sachs framgångsrika flaggskepps-ETF på den amerikanska marknaden som förvaltar över 6,5 miljarder dollar, motsvarande cirka 63 miljarder kronor. Den fonden är den största "multi-factor equity", så kallad smart-beta, ETF i världen för närvarande, enligt Goldman Sachs.

Den nya ETF:en noterades i dag på London Stock Exchange och kommer även kunna handlas på flera ställen i Europa inom närtid.

Under de kommande sex månaderna planerar GSAM att lansera en rad ETF:er som ger tillgång till ett antal marknader, tillgångsslag och investeringsstilar. Många av dessa investeringsstrategier har utvecklats internt. ETF:erna är utformade för att komplettera GSAM:s aktiva fondutbud och är avsedda att kombineras eller användas som en del av bredare, diversifierade portföljer för att hjälpa kunder att optimera och förenkla sina befintliga investeringar, framgår det av ett pressmeddelande.

–Våra globala kunder kräver fler val i sina portföljer och vi är glada att komplettera vårt befintliga fondutbud med ETF:er som vi tror kan hjälpa till att förenkla portföljen och bidra till en bra riskjusterad avkastning. Fonderna kommer att vara relevanta för både retail- och institutionella kunder. Detta är ett betydande tillägg till vårt internationella produktutbud och vi är oerhört glada över att komma in på den snabbt växande europeiska ETF-marknaden, säger Nick Phillips, Head of the International Retail Client Business at Goldman Sachs Asset Management.

Goldman Sachs Asset Management började erbjuda ETF:er i USA i september 2015 och har nu 19 ETF:er i USA, med över 14 miljarder dollar, motsvarande cirka 137 miljarder kronor, under förvaltning.