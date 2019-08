Goldman Sachs finansierar Brocc

– Detta blir en gamechanger för oss. Vi har nu säkrat hela vår finansiering för att kunna låna ut pengar de kommande tre åren. Det gör att vi kan möta våra tillväxtplaner, säger medgrundaren Patrik Gunnarsson till techsajten Breakit.

Brocc tog in 44 miljoner kronor i riskkapital under 2018 och har nyligen fyllt på med 70 miljoner kronor till från befintliga ägare, ett riskkapitalbolag samt ett konsortium. Prognosen är att intäkterna ska flerdubblas under de kommande 12 månaderna och Brocc räknar med att nå lönsamhet under slutet av nästa år, enligt Breakit.

Precis som konkurrenten Lendify startades Brocc som en tjänst där privatpersoner skulle stå för finansieringen av lånen. De båda bolagen har dock övergivit den rena peer-to-peer-modellen genom att ta in institutioner som står för merparten av pengarna.

Tanken är att deras digitala plattformar ska resultera i bättre räntor för låntagarna, jämfört med exempelvis nischbankerna. 95 procent av låntagarna utgörs enligt Brocc av människor som samlar ihop dyra lån från andra aktörer för att få en lägre ränta, skriver Breakit.