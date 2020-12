Globala banker genererar rekordhöga intäkter på avgifter

JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley och Citigroup tjänade stora pengar på avgifterna som kom in genom att teckna skulder och aktierbjudanden för kunder som flygindustrikoncernen Boeing, fastighetsuthyrningssajten Airbnb och telekomgruppen Softbank, enligt dataleverantören Refinitiv. Det rapporterar Financial Times.

När multinationella företag för första gången backade sina kreditlinjer i mars, flyttade de snabbt över till obligationsmarknaden för att låsa in långfristig finansiering. Långivarna tjänade 42,9 miljarder dollar i garanterad skuld, en ökning med 25 procent från året före.

Samtidigt ökade intäkterna från avgifter för börsintroduktioner med 90 procent till 13 miljarder dollar, den högsta siffran sedan minst 2000, visar Refinitiv-uppgifter.

Det ökade de totala intäkterna från eget kapital till cirka 32 miljarder dollar.

Spurten av noteringar av tech-bolag hjälpte till att lyfta Goldman Sachs aktieverksamhet långt förbi sina konkurrenter. Banken, som ledde börsintroduktioner från DoorDash, Snowflake och Unity Software, skördade ungefär 10 procent av de avgifter som genererades för IPO:s i år.

Europeiska konkurrenter däremot stod för mindre än en fjärdedel av avgifterna för investmentbanker 2020; det är den lägsta andelen sedan 2000.

Bankernas rejäla intäkter har däremot inte omsatts till ett aktierally. KBW-indexet för amerikanska bankaktier har sjunkit 14 procent 2020 då bankerna har gjort stora kreditförlustreserveringar för potentiella förluster. Av de fem största amerikanska bankerna är det bara Morgan Stanley som överträffat snittet. Aktiekursen i den Manhattan-baserade investeringsbanken har stigit mer än 30 procent i år.