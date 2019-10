Fundedbyme drar tillbaka förslag om företrädesemission

Crowdfundingbolaget Fundedbymes styrelse meddelar att förslaget under punkt tio i kallelsen till extra bolagsstämma den 14 november dras tillbaka. Förslaget rör en företrädesemission i bolaget som skulle använda bolagets nya produkt "Crowdfunding för noterade bolag". Orsaken till att styrelsen drar tillbaka förslaget är att bolaget ämnar vidareutveckla produkten och konceptet efter tecknat avsiktsförklaring med en partner avseende bland annat en funktion för andrahandsmarknad för onoterade privata aktiebolag. Resterande förslag i kallelsen kvarstår.

Ny vd på Telia

Telia har utsett Allison Kirkby till ny vd och koncernchef. Kirkby kommer närmast från rollen som vd för danska telekomoperatören TDC, en tjänst hon tillträdde så sent som i december förra året. Hon var tidigare vd för Tele2. "Allison besitter alla de egenskaper som har varit på styrelsens lista under rekryteringsprocessen. Hon har gedigen branscherfarenhet både inom telekom och media, en stark drivkraft att genomföra förändringar, ett visionärt synsätt och starkt fokus på tillväxt", säger Telias styrelseordförande Marie Ehrling i ett pressmeddelande. Kirkby kommer att tillträda under det andra kvartalet 2020. Telias tillförordnade vd Christian Luiga kommer då att återgå till sin roll som finanschef.

Vinges MP tilldelas Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

För åttonde året i rad delar Advokatsamfundet ut priset för framstående insatser inom advokatyrket. Utmärkelsen tilldelas 2019 Maria-Pia Hope, Managing Partner (vd) på advokatfirman Vinge. Innovation, mod, ledarskap och ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor lyfts särskilt fram av Advokatsamfundet i sin nominering.

Hemfosa ökar hyresintäkterna men minskar resultatet

Hyresintäkter ökade med 16 procent främst tack vare en växande fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen knappt 4 procent. Resultat efter skatt minskade med 5 procent, beroende på att orealiserade värdeförändringar var större förra året. Det visar bolagets delårsrapport.

Skatteverket etablerar ny avdelning i Malmö

Skatteverket etablerar en helt ny it-verksamhet i Malmö, och behöver rekrytera cirka 70 medarbetare till denna. Orsaken är att myndigheten behöver stärka utvecklingskraften. Skatteverket har sedan tidigare it-verksamhet i Göteborg, Västerås, Solna, Umeå, Visby och Östersund. Malmökontoret kommer främst att arbeta med it-utveckling för nya och befintliga uppgifter inom internationell beskattning.

Johnson föreslår nyval i december

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson föreslår ett nyval den 12 december. Det sade han i en intervju med BBC på torsdagen. Johnson kommer officiellt att lägga fram förslaget på måndagen i det brittiska parlamentet. Förslaget behöver ha stöd av minst två tredjedelar av ledamöterna för att ett nyval ska kunna genomföras. Det brittiska underhuset har redan röstat nej till ett nyval två gånger på kort tid.

Sweco ökar resultatet

Nettoomsättningen ökade till 14 938 miljoner kronor(13 623) och resultat efter skatt ökade till 921 miljoner kronor (797), motsvarande 7,84 kronor per aktie (6,71).

Antennbolaget ASTG ska genomföra nyemission

NGM-listade antennbolaget ASTG, Advanced Stabilized Technologies, har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 12.807.110 aktier till teckningskursen 2:94 kronor och kommer därmed inbringa cirka 37,6 miljoner kronor vid full teckning. Likviden kommer huvudsakligen att användas till den fortsatta expansionen inom befintliga verksamhetsområden, samt för att tillgodose efterfrågan från nya marknadssegment.