Funded By Me expanderar till Sydafrika

Samarbetspartnern Thrive Business Innovation Group är en inkubator och ett bolag baserat i Kapstaden, som arbetar med kapitalanskaffning, där man tar ett nytt grepp kring bolagsutveckling i Sydafrika där man fokuserar på att inkubera och accelera dem bolag som har förutsättningar för god tillväxt i den digitala ekonomin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Funded By Me har verksamhet i andra länder inom EU, Sydostasien samt Dubai/MENA genom så kallade Joint Venture franchisemodeller som innebär att lokal part har ansvar för att sätta upp lokalt bolag, erhålla nödvändiga tillstånd, scouta och coacha bolag samt expandera investerarnätverket. Medan FundedByMe tillhandahåller plattform, metod, investerarnätverk samt erfarenhet mot månadslicens samt ägande i det lokala bolaget.

Funded By Me har sett att alla bolag som i dag går live på siten har investerare från minst två länder och historiskt har det visat sig att cross-border investments i startups samt growthbolag genom crowdfunding funkar mycket väl.

– Vi har alltid haft stora ambitioner för denna rörelse vi driver, där vi verkar för en demokratisering och förbättring av finansbranschen. Denna geografiska expansion är mycket naturlig för oss då bolagets medgrundare Arno Smit har rötter i Namibien och Sydafrika och där vi har sett ett stort behov för en internationell crowdfunding plattform men likväl har vi sett stort intresse från europeiska investerare att kika på intressanta startups som löser problem för hela Sub-Sahara regionen. Detta är helt i linje med tidigare aviserad fortsatt geografisk expansion och vi är mycket förväntansfulla över samarbetet med Thrive säger Daniel Daboczy, vd och medgrundare, i en skriftlig kommentar.

Avsiksförklaringen avser att ett gemensamt lokalt bolag skall startas där Funded By Me avser äga cirka 20 procent samt att det lokala bolaget ersätter Funded By Me med månadslicens samt del í intäkter. Ambitionen är att färdisgställa alla nödvändiga steg till sommaren 2020 för att påbörja formell aktivitet från Q3 och framåt.

Funded By Me är EU:s största equtiy crowdfunding portal där mer än 650 bolag har genomfört framgångsrika equity crowdfunding finansieringar samt över 1000 projekt erhållit stöd.