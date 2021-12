Frida Bratt: "Investmentbolagen är de nya folkaktierna"

Det var en stabil favorit, Investor, som toppar listan över de allra mest nettoköpta aktierna bland Nordnets svenska sparare under året. Året kännetecknas annars av hög riskaptit, IPO-yra men även köp i fallande tillväxtfavoriter. Det skriver Nordnet i sin vinnarlista över årets mest handlade aktier och fonder 2021.

– Riskaptiten tycktes periodvis vara skyhög under 2021. Det syntes inte minst på köpen i Reddit-haussen, i kryptorelaterade instrument och på spac-trenden. I januari slogs hos Nordnet rekord i avtal avslut under en och samma dag och antal kunder hos Nordnet ökade under året med över 30 procent, säger Frida Bratt, sparekonom hos Nordnet, i en skriftlig kommentar.

Hon fortsätter:

– Investor stärkte sin ställning som folkaktien framför andra. Aktien är den mest nettoköpta bland Nordnets svenska kunder i år. Bland kunder som äger över tio instrument, både fonder och aktier, så äger hela 40 procent Investor. Via Investor fås enkelt en exponering mot bank och verkstad, sektorer som gjorde comeback under 2021, säger Frida Bratt.

Men Evolution och Embracer cementerade samtidigt sina platser som spararfavoriter under året.

Mest handlade aktier bland Nordnets kunder 2021. Källa: Nordnet

"Banktåget har inte lockat"

På säljsidan återfinns bland annat storbankerna.

– Trots att bankerna är en starkt bidragande orsak till att storbolagsindex gick så bra särskilt under årets första halva, med drivkrafter som stigande räntenivåer och utdelningar tillbaka på ordinarie nivåer, så har banktåget inte lockat. Tre av storbankerna återfinns på listan över mest nettosålda aktier i år, säger Frida Bratt.

Investmentbolagen de nya folkaktierna

Mest handlade fonder bland Nordnets kunder 2021. Foto: Nordnet

Vad gäller fondval så fortsatt digitalisering och hållbarhet göra avtryck under 2021 men den allra mest köpta fonden under året var Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

– Investmentbolagen är de nya folkaktierna, och deras popularitet syns i spararnas fondval, säger Frida Bratt.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag har dessutom varit den allra mest nettoköpta varje månad under hela året, och har nu över 50 000 ägare hos Nordnet.

Ny teknik står sig

Fonder med fokus på ny teknik, vilka var fjolårets vinnare, gick inte alls lika bra under 2021.

– Fonder med fokus på ny teknik gick som tåget under fjolåret och slog sig med dunder och brak in som basinnehav i fondportföljerna. Det är inte fel, med tanke på att mångas svenskar annars ofta har en stor exponering mot bank och verkstad. Ny teknik har inte alls gått lika bra som under 2020, men många tycks se mer långsiktigt än så på sina fondinnehav, säger Frida Bratt.

Obligationsfonder bland årets mest sålda

Enligt Frida Bratt har många sparare under våren 2020 insett att företagsobligationsfonder innehåller samma typ av risk som aktiefonder, men även undvikit dessa med anledning av att centralbankerna kollektivt går mot högre räntor.