Fredrika Wessman: "Trycket från och kvaliteten på impactentreprenörer har varit helt otrolig"

Namn: Fredrika Wessman

Roll: Norrsken Impact Accelerator Lead på Norrsken Foundation - grundat av Niklas Adalberth som även grundat Klarna. Fredrika listades 2020 som en av ‘Framtidens Kvinnliga Ledare’ av Ledarna - Sveriges Chefsorganisation och Women Executive Search.



Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Att hjälpa så många impact entreprenörer att växa, alltså företag som genom sin affärsmodell gör världen lite bättre. Pandemin och inte minst klimatförändringarna visar tydligt på hur samhällsutmaningar i allt större grad drabbar oss alla globalt och vikten av att skapa bra förutsättningar för nya innovativa idéer att lyckas. Det var anledningen till att vi i år startade Norrsken Impact Accelerator där 20 av de mest lovande lösningarna världen över fått investeringskapital, tillgång till mentor och rådgivare i toppklass och kontakt med investerare – allt för att hjälpa dem att skala snabbare än vad de annars hade gjort så deras lösningar kan komma världen till nytta.



Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Trycket från och kvaliteten på impactentreprenörer har varit helt otrolig. Bara till Norrsken Impact Accelerator fick vi över 2 200 ansökningar från 120 länder. Den enda kontinenten som vi inte fick ansökningar från var Antarktis. Det gjorde att vi kunde handplocka de absolut mest lovande startupsen som jobbar med att alltifrån att bekämpa hunger och malaria till nya cirkulära lösningar för återanvändning av batterier och cement. Jag är också positivt överraskad av det ökade trycket från investerare som aktivt letar efter att investera i hållbara bolag. Många av dessa har hört av sig och frågat om det finns plats att närvara på Norrskens Demo Day den 25 augusti där redan mer än 150 investerare är anmälda.



Hur ser du på rådande marknadsläge? Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Det är fantastiskt att antalet nyregistrerade bolag under 2021 slagit rekord. Entreprenörer är i grund och botten problemlösare och impact entreprenörer löser helt enkelt riktiga och viktiga problem. Parallellt ställer topptalang högre och högre krav på att arbetsgivare ska göra positiv skillnad, vilket är rimligt eftersom man lägger i snitt 80 000 timmar på sin karriär. Vad man lägger tiden på och därigenom bidrar till är ett av de viktigaste valen man gör i livet. Oroväckande är att en del ännu inte har förstått att jobba hållbart inte är något man gör för att vara schysst, utan gör för att det är smart.



Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Vikten av tillit och samarbete har aldrig varit tydligare tycker jag. Det kombinerat med att våga ta nya och kanske oväntade risker har varit viktiga lärdomar.

Vad tror du består efter pandemin? (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– Min farfar sade ofta till mig: ”Att välja att inte göra något är också ett beslut”. Under pandemin så har det för de flesta varit omöjligt att fortsätta med ‘business as usual’ och jag vill hävda att de som faktiskt vågat försöka sig på nya arbetssätt och testat sig fram har vunnit på det. Jag hoppas att viljan att våga mer består.



Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för din verksamhet?

– Möjligheten att rekrytera och behålla utländsk talang är otroligt viktig. Det är ett måste för att svenska företag ska ha en chans att kunna konkurrera på internationell nivå.



Hur kopplar du av i sommar?

– Jag spenderar mycket tid i naturen med alltifrån fjällvandring i Jämtland till kajakpaddling i Stockholms skärgård.



Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

Jag kan varmt rekommendera ‘Sömngåtan’ av Matthew Walker, som är professor i neurovetenskap och psykologi. Det finns så mycket att lära om vad som händer under den tredjedel av livet som vi sover. Hans korta slutsats är att man genom att sova blir frisk, snygg och smart.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

’Made to stick’ av Chip Heath och Dan Heath är läsvärd för alla som intresserar sig för storytelling och tips & trix för att få idéer att fastna hos de som lyssnar.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Mitt första ansvarsområde på Norrsken var att driva den internationella expansionen mot Afrika och det är fantastiskt roligt att vi till hösten öppnar Norrsken East Africa - Östafrikas största hub för entreprenörskap i Rwanda. Norrsken har även en hel del hemliga projekt på gång som kommer lanseras och personligen så kommer jag att förbereda mig genom att fortsätta att utmana mig själv och mitt ledarskap.