Fortsatt tillväxt för JP Morgan

Resultat per aktie kommer in på 1:38 dollar, väntat var ett resultat på 1:14 dollar per aktie, enligt S&P Global Intelligence. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

De totala intäkterna var 33,0 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 30,2 miljarder dollar.

Kreditförlusterna var 10,5 miljarder dollar, inklusive reservuppbyggnad om 8,9 miljarder dollar. I första kvartalet landade kreditförlusterna på 8,3 miljarder dollar, varav 6,8 miljarder dollar i reservuppbyggnader.

JP Morgan skapade för andra kvartalet ett nettoresultat på 4,7 miljarder dollar, detta samtidigt som banken även byggde upp kreditreserver på 8,9 miljarder dollar.

Intäkterna inom Markets ökade 79 procent och rekordhöga var de även för Investment Banking som ökade med 54 procent.

JP Morgan Chase är den första stora banken som presenterar sina siffror för andra kvartalet. Senare denna vecka kommer siffrorna också från Goldman Sachs, Morgan Stanley och Bank of America.