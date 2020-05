Forskare: Risk för bakvänd effekt med utdelningsstoppet

Dan Hjalmarsson, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och tidigare chef för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar, säger till Dagens Industri att Tillväxtverkets beslut om att stoppa ekonomiskt stöd till bolag som gör aktieutdelningar kan bli kontraproduktivt. ”Risken är då att de bolag som går så dåligt att de inte har en ekonomi så att de kan dela ut får hjälp att överleva, medan de bolag som som går bra - kanske jobbar med digital teknik eller hållbar energi - inte får samma möjligheter”, säger han till Dagens Industri.



Wall Street stängde på plus

De ledande USA-börserna hade en positiv torsdag och stängde uppåt. Nasdaqs tekniktunga kompositindex gick upp 1,4 procent till 8.980 och stängde på högsta nivån sedan årsskiftet. S&P 500 steg 1,2 procent till 2.881 och Dow Jones växte med 0,9 procent till 23.876.



Blandade känslor i Lucara Diamonds Q1-rapport

Mid cap-noterade Lucara Diamond redovisar ett negativt resultat efter skatt på 3,2 miljoner dollar för det första kvartalet 2020 (7,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 dollar (0:02). Under kvartalet utvanns totalt 8 diamanter större än 100 carat i vikt. I februari hittade bolaget två högkvalitativa rådiamanter på 549 respektive 176 carat i Karowegruvan i Botswana.



Investcorp Holdings gör en första stängning i sin nya PE-fond

Amerikanska private equity-bolaget Investcorp Holdings aviserade under torsdagen att de genomför en första stängningen av deras nya fond om 750 miljoner dollar, enligt uppgifter till Reuters. Fonden ska göra alternativa investeringar i private equity- och fastighetsbolag.



Irras godkänns för huvudlistan

Det First North-noterade medicinteknikbolaget Irras, meddelande under torsdagseftermiddagen att bolaget uppfyllt kraven för att flytta över bolagets aktie till huvudlistan Nasdaq Stockholm. Första handelsdag på den nya listan blir onsdagen den 20 maj. "En notering på huvudlistan innebär ytterligare en höjd kvalitetsstämpel på Irras och går helt i linje med vår ambition att stärka bolagets profil och leverera aktieägarvärde", säger Kleanthis Xanthopoulos, vd Irras, i en kommentar.



TF Bank utser ny styrelseledamot

Årsstämman för TF Bank gick av stapeln under torsdagen. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. John Brehmer, Bertil Larsson, Tone Bjørnov, Charlotta Björnberg-Paul och Mari Thjømøe får förnyat förtroende som styrelseledamöter och Sara Mindus blir ny styrelseledamot i bolaget. Till styrelsens ordförande valdes John Brehmer och vd:n Mattias Carlsson entledigades från styrelsen.



Amasten presenterar Q1-rapporten

Fastighetsbolaget Amastens hyresintäkter uppgick till 109 miljoner kronor i det första kvartalet (74). Driftöverskottet landade på 48 miljoner kronor (32) och förvaltningsresultatet uppgick till 24 miljoner (11). Direktavkastningen uppgick till 3,0 procent (3,7) och överskottsgraden uppgick till 44 procent (43), skriver Finwire.