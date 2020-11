Försiktigt fondsparande i oktober

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 172 miljarder kronor och uppgick vid utgången av oktober till 4 973 miljarder.

I oktober noterades ett nettoutflöde från fonder på totalt 5,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade nettouttag på 9,9 miljarder. Även blandfonder och hedgefonder hade nettouttag på 0,9 respektive 0,3 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i såväl långa räntefonder som korta räntefonder på 3,3 respektive 2,6 miljarder.

Hittills i år (januari-oktober) har fonder noterat ett nettoutflöde på 12,9 miljarder kronor.

Under oktober präglades utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader av förnyad oro och Stockholmsbörsens värde sjönk, under månaden, med omkring 6 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på 9,9 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade uttag. Störst nettouttag gjordes under månaden från branschfonder och Sverigefonder.



Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 3,1 miljarder kronor.



Långa räntefonder uppvisade i oktober ett nettoinflöde på totalt 3,3 miljarder kronor, av vilket 0,2 miljarder gick till företagsobligationsfonder.



Hittills i år noteras nettoinsättningar i långa räntefonder på totalt 4,1 miljarder kronor. Företagsobligationsfonder har dock under året uppvisat nettouttag på 1,2 miljarder.



