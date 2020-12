Företagsakuten förlängs ytterligare

Programmet ska underlätta utlåningen till drabbade små- och medelstora företag. Företagsakuten lanserades våren 2020 som en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Även om konjunkturutsikterna har förbättrats råder fortsatt osäkerhet gällande den ekonomiska utvecklingen, inte minst för ett antal utsatta branscher inom exempelvis besöksnäringen och transportsektorn. Därför väljer nu regeringen att förlänga Företagsakuten som en del av stödet till små- och medelstora företag under 2021. Programmet innebär att statliga kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.



Kreditprogrammet är ett sätt att bidra till att upprätthålla kreditförsörjningen till små och medelstora företag när osäkerheten om utvecklingen av det ekonomiska läget kvarstår. Utlåningen med statlig kreditgaranti uppgår per den 27 november till 2,4 miljarder kronor fördelat på 684 lån. Huvuddelen av hittills upptagna lån betalades ut under pandemins akuta skede under våren 2020, då Företagsakuten garanterade en betydande del av all utlåning till landets små- och medelstora företag.

Garantiramen föreslås halveras under 2021 från 100 till 50 miljarder kronor, vilket i ljuset av nuvarande ekonomiska osäkerhet bedöms utgöra en betryggande nivå. Då staten bär 70 procent av risken innebär det att lån hos bankerna som kan garanteras under programmet vid fullt utnyttjande kan uppgå till 71,4 miljarder kronor.